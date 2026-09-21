21ο Cyprus International Film Festival: 45 ταινίες, παγκόσμιες πρεμιέρες, VR , και διεθνείς συνεργασίες στη Λευκωσία

Με 45 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, παγκόσμιες πρεμιέρες, ένα νέο πρόγραμμα Εικονικής Πραγματικότητας (VR), ζωντανές καλλιτεχνικές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 το 21ο Cyprus International Film Festival, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη στη Λευκωσία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η φετινή διοργάνωση, που συμπληρώνει 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας, διατηρεί τον ανεξάρτητο και πολυθεματικό της χαρακτήρα, ενώ για πρώτη φορά μετά την πανδημία, διευρύνει την παρουσία της και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας inspire-tv.com, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

21 χρόνια μετά, το όνειρο συνεχίζεται

Στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ, οι εθελοντές επαγγελματίες διοργανωτές αναφέρθηκαν στο όνειρο που ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια, με τη διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου το 2006.

Όπως ανέφεραν, το όνειρο αυτό συνεχίζεται με αγάπη, πάθος και επιμονή, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία οι συνθήκες συχνά μας καλούν να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πολυθεματικό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης και στις νέες καλλιτεχνικές δράσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση – Κύπρος (WIFT Cyprus).

Από τη φωτογραφία στο Monologue Challenge

Στο πλαίσιο των νέων δράσεων παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση Things We Pass By. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του WIFT Cyprus, κα Άννα Χριστοφίνη, η έκθεση θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί στα Διεθνή Φεστιβάλ ΓΕΦΥΡΕΣ, ενώ το υλικό της θα δημοσιευθεί και στο ψηφιακό περιοδικό IN FRAME.

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται επίσης το Monologue Challenge, όπου οι ίδιες οι ερμηνεύτριες, από την Κύπρο, την Δανία και την Κίνα, παρουσιάζουν πρωτότυπους μονολόγους βασισμένους σε κείμενα που έχουν γράψει οι ίδιες, συνδυάζοντας τη δημιουργική γραφή με την ερμηνεία.

Αφιέρωμα 1974: μνήμη, τέχνη και ειρήνη

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει και φέτος το καθιερωμένο Αφιέρωμα 1974, που αποτελεί διαχρονικό μέρος της ταυτότητας του Cyprus International Film Festival.

Στο φετινό αφιέρωμα συμμετέχουν η Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη – Λένα Μελανίδου, η προβολή του ντοκιμαντέρ Queens of Cyprus του Πανίκου Παναγιώτου, οι κυπριακές ταινίες μικρού μήκους Echo of Time του Μάριου Κλεάνθους και Βρέχει της Lucianna (Lu) Kyriacou, καθώς και ο μονόλογος του Κύπρου Κυπριανού, εμπνευσμένος από το προσωπικό του βίωμα ως ένα από τα ασυνόδευτα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα μετά την εισβολή.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα του WIFT CYPRUS, «Γυναίκες της Κύπρου δημιουργούν Περιβαλλοντικά για την Ειρήνη», με συμβολικές φυτεύσεις ελιάς και αναγνώσεις ποιημάτων για την Ειρήνη και το Περιβάλλον σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Σερβία, η Αυστρία και το Χονγκ Κονγκ. Η δράση έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Πύλα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Παγκόσμιες πρεμιέρες και πρώτη παρουσίαση VR

Στις πέντε ημέρες του Φεστιβάλ θα προβληθούν 45 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με ελεύθερη είσοδο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παγκόσμιες πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων τρεις από την Κύπρο, δύο συμπαραγωγές Κύπρου με την Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς και πρεμιέρες ταινιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Χονγκ Κονγκ, την Ελλάδα και την Κίνα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί προβολή με ειδικό εξοπλισμό Εικονικής Πραγματικότητας (VR) της ταινίας Lost Spaces των Belinda Cherrington και Κάλης Κουλουφίδου, σε συνεργασία με το CYENS – Centre of Excellence, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική και καθηλωτική (immersive) κινηματογραφική εμπειρία.

Το Φεστιβάλ γίνεται υβριδικό

Η φετινή διοργάνωση αποκτά υβριδικό χαρακτήρα, με επιπλέον διαδικτυακές προβολές μέσω της πλατφόρμας inspire-tv.com.

Με τον τρόπο αυτό, το Φεστιβάλ διευρύνει την πρόσβαση στο πρόγραμμά του και δίνει τη δυνατότητα σε θεατές που δεν μπορούν να βρίσκονται στη Λευκωσία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες ταινίες και δράσεις.

Ευρωπαϊκές ευκαιρίες για τον κινηματογράφο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η ειδική παρουσίαση που θα πραγματοποιήσει την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ ο Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων και Επικεφαλής των Γραφείων/Σημείων Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» και «CERV».

Ο κ. Μπογκντάνοβιτς θα παρουσιάσει στους ξένους προσκεκλημένους και στους επαγγελματίες του Φεστιβάλ τις δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δικτύωσης και διεθνών συνεργασιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες για τον κινηματογράφο και τους δημιουργούς.

Διεθνής διπλωματική και πολιτιστική παρουσία

Τη συνέντευξη Τύπου τίμησαν με την παρουσία τους η Πρέσβειρα της Σερβίας στην Κύπρο, κα Suzana Bošković-Prodanović, η Υπεύθυνη Τύπου και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο, κα Ελένη Ανγκαστινιώτου, καθώς και η Πρόεδρος του Κινεζο-Κυπριακού Συνδέσμου Γυναικών και Παιδιών (Cypriots-Chinese Women & Children Association – CCWCA) κα Lulu Tang.

Η παρουσία εκπροσώπων από διαφορετικές χώρες και πολιτιστικούς οργανισμούς ανέδειξε τον ρόλο του Φεστιβάλ ως χώρου συνάντησης του κινηματογράφου, του πολιτισμού και της διεθνούς συνεργασίας.

Η αυλαία πέφτει με τα Βραβεία «Χρυσή Αφροδίτη»

Το Φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την απονομή των Κινηματογραφικών Βραβείων «Χρυσή Αφροδίτη», στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη.

Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Cyprus International Film Festival συνεχίζει να δημιουργεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης για ανεξάρτητους κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς, συνδέοντας την Κύπρο με τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Πληροφορίες

21ο Cyprus International Film Festival

21–25 Σεπτεμβρίου 2026

Μελίνα Μερκούρη Cultural Hall, Λευκωσία

Είσοδος ελεύθερη

www.cyprusfilmfestival.org