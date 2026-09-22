«Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη σε παγκύπρια πρεμιέρα στη Λευκωσία

«Είναι ευλογία που οι άνθρωποι συνηθίζουν. Η μεγαλύτερη ευλογία του είδους μας».

Ένα έργο που, ενώ διαδραματίζεται σε ένα κοντινό μέλλον, θέτει ανελέητα υπό αμφισβήτηση το παρόν μας. Πόσα από όσα θεωρούμε δεδομένα είναι πραγματικά επιλογές μας; Τι έχουμε συνηθίσει; Τι πάψαμε να αμφισβητούμε; Πόσα από όσα μας τρόμαζαν έχουν γίνει καθημερινότητα; Τι δεχόμαστε χωρίς να ρωτάμε; Πόσα από αυτά που θεωρούμε σήμερα αδιανόητα σύντομα θα μας φαίνονται φυσιολογικά;

Ίσως το μέλλον να μην έρχεται, αλλά να είναι ήδη εδώ. Κι εμείς το συνηθίζουμε.

Οι θεατρικές ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, για ακόμα μια φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν, σε παγκύπρια πρεμιέρα, το έργο «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 20:30, στο WhereHaus 612. Θα δοθούν συνολικά οκτώ παραστάσεις, κάθε Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 18:30, με τελευταία παράσταση την 1η Νοεμβρίου 2026.

Υπάρχουν θεατρικά έργα που αφηγούνται μια ιστορία. Και υπάρχουν έργα που μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με τον κόσμο στον οποίο ζούμε. «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη είναι ένα από αυτά.

Το έργο

Σε μια δυστοπική κοινωνία ενός πολύ κοντινού μέλλοντος, δύο γυναίκες συναντιούνται τρεις φορές σε ένα δημόσιο πλυντήριο. Μια φαινομενικά συνηθισμένη συνομιλία για τα παιδιά τους, την καθημερινότητα και τα ρούχα μετατρέπεται σταδιακά σε μια βαθιά ανατριχιαστική αποκάλυψη: μια κοινωνία όπου η βία έχει γίνει δημόσιο θέαμα, η ανθρώπινη ζωή αξιολογείται με όρους χρησιμότητας και η ηθική παραχωρεί τη θέση της στην απόλυτη υπακοή προς τον Νόμο και την «Εξέλιξη».

Το έργο, με τη χαρακτηριστική γραφή του Θανάση Τριαρίδη, δεν μιλά μόνο για ένα υποθετικό μέλλον. Μιλά για το παρόν: για τη δύναμη της προπαγάνδας, την κανονικοποίηση της βίας, την ευκολία με την οποία μια κοινωνία συνηθίζει ακόμη και το αδιανόητο και για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να υποχωρήσει μπροστά στον φόβο, την εξουσία ή την ψευδαίσθηση του συλλογικού καλού.

«Το Πλυντήριο» θέτει τον θεατή απέναντι σε καίρια ερωτήματα που αφορούν τα όρια της υπακοής, τη συλλογική και προσωπική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο η βία μπορεί να κανονικοποιηθεί, όταν παρουσιάζεται ως αναγκαία, νόμιμη ή ωφέλιμη.

Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει τη δύναμη του κειμένου και τη σταδιακή μεταμόρφωση μιας καθημερινής συνάντησης σε μια εμπειρία βαθιάς ηθικής και πολιτικής ανησυχίας. Η παράσταση δεν επιδιώκει να δώσει έτοιμες απαντήσεις. Δημιουργεί έναν χώρο σκέψης, διαλόγου και αμφισβήτησης, υπενθυμίζοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή για μια κοινωνία δεν είναι μόνο η βία, αλλά η στιγμή κατά την οποία παύει να την αναγνωρίζει ως βία.

Παρουσία του συγγραφέα

Στις δύο τελευταίες παραστάσεις, στις 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2026, θα παρευρεθεί ο ίδιος ο συγγραφέας, Θανάσης Τριαρίδης. Μετά το τέλος των δύο παραστάσεων θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια: Ευαγγελία Ονουφρίου

Επί σκηνής: Νάγια Αναστασιάδου, Εύα Μιλτιάδους

Σχεδιασμός φωτισμού: Νικόλας Δημητρίου

Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Τζιωτάκης

Σχεδιασμός αφίσας: Τάσος Γάγκος

Φωτογραφίες – Βίντεο: Χρίστος Τσεκούρας

Επιστημονικός σύμβουλος: Δρ. Άθως Ερωτοκρίτου (εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, Δραματοθεραπευτής, Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής)

Υπεύθυνοι παραγωγής: Νικόλας Δημητρίου, Νάγια Αναστασιάδου

Παραγωγή: Point To Contemporary Theater, Anyhow Theatre Ensemble

Πληροφορίες παραστάσεων

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ημερομηνίες: 10, 11, 17, 18, 24, 25 και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο: 20:30

Κυριακή: 18:30

Παράλληλα με τις παραστάσεις του έργου «Το Πλυντήριο», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε έναν κύκλο ανοιχτών συζητήσεων, που θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά το τέλος της παράστασης.

Με αφετηρία τα καίρια ερωτήματα που θέτει το έργο, προσκεκλημένοι από τους χώρους της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και του θεάτρου θα συνομιλούν με τους θεατές, ανοίγοντας έναν χώρο προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από όσα «Το Πλυντήριο» φέρνει στο φως.

Ανοιχτές συζητήσεις

Στις 11 και 18 Οκτωβρίου, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δρ. Άθως Ερωτοκρίτου, εγγεγραμμένος κλινικός ψυχολόγος, δραματοθεραπευτής και συνθετικός ψυχοθεραπευτής.

Στις 25 Οκτωβρίου, συντονιστής θα είναι ο θεατρολόγος Ανθούλης Δημοσθένους.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ο κύκλος των συζητήσεων κορυφώνεται με την παρουσία του ίδιου του συγγραφέα του έργου, Θανάση Τριαρίδη, ο οποίος θα βρεθεί στο θέατρο για να συναντήσει το κοινό και να συνομιλήσει μαζί του μετά το τέλος των παραστάσεων.

Χώρος: Θέατρο WhereHaus 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, 1041, Βιομ. Παλλουριώτισσας, Λευκωσία.

Εισιτήρια – Κρατήσεις: more.com