«CHANNELLED: Women in Art Across Centuries»: Έργα 17 καταξιωμένων γυναικών καλλιτεχνών εγκαινιάστηκαν στη Λεμεσό

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση παρουσιάζει έργα από την προσωπική συλλογή της Xenia Kulbachevskaya, συλλέκτριας και ιδρύτριας της XeniArtSpace, «φέρνοντας σε διάλογο ιστορικά σημαντικές μορφές της τέχνης με καταξιωμένες και ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης εικαστικής σκηνής». Πρόκειται για τις Olga de Amaral, Tracey Emin, Leonor Fini, Lidia Masterkova, Leiko Ikemura, Lynne Drexler, Sabine Moritz, Hayv Kahraman, Inka Essenhigh, Teresa Solar Abboud, Emily Kraus, Élise Peroi, Jess Allen, Georg Wilson, Pia Krajewski, Maro Gorky και Konstantina Krikzoni.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για ακόμη μία πρωτοποριακή διοργάνωση, η οποία φέρνει στην Κύπρο έργα καταξιωμένων γυναικών καλλιτεχνών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

Η Κυβέρνηση, συνέχισε, στηρίζει έμπρακτα τις τέχνες και έχει σταθερή πολιτική να συνεχίσει να το πράττει με τρόπο δημιουργικό, ουσιαστικό και ενδυναμωτικό, ενώ συνεχάρη την γκαλερί XeniArtSpace για το έργο της «και για τις εκθέσεις μουσειακού επιπέδου που έχει διοργανώσει μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της».

Μιλώντας για τη διαδρομή της συλλογής και όσα οδήγησαν στη δημιουργία της έκθεσης, η Xenia Kulbachevskaya ανέφερε ότι η προσωπική της συλλογή διαμορφώθηκε σταδιακά, μέσα από τη σχέση της με την τέχνη και με έργα που, για διαφορετικούς λόγους, τη συγκίνησαν και παρέμειναν στη μνήμη της.

«Δεν αποκτήθηκαν με την πρόθεση να παρουσιαστούν κάποτε μαζί. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, άρχισα να διακρίνω ανάμεσά τους συνδέσεις και έναν κοινό παλμό. Αυτή η αναπάντεχη συνομιλία μεταξύ των έργων ήταν που με οδήγησε στην ιδέα της έκθεσης», συμπλήρωσε.

Η παρουσίασή τους στην Κύπρο, σημείωσε, δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει έργα από διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικούς κόσμους και, ταυτόχρονα, να διαμορφώσει τη δική του σχέση μαζί τους.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η έκθεση «CHANNELLED: Women in Art Across Centuries» πλαισιώνει η παράλληλη έκθεση «CHANNELLED: CYPRUS - Women Artists of the Island», αφιερωμένη σε γυναίκες καλλιτέχνιδες που συνδέονται με την Κύπρο και ανοίγει για το κοινό αύριο, 22 Σεπτεμβρίου.

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΓΒΑ)