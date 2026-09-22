«Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο από τη θεατρική ομάδα «Δώδεκα και κάτι»

Η θεατρική ομάδα «Δώδεκα και κάτι» παρουσιάζει ένα από τα εμβληματικότερα έργα του Θεάτρου του Παραλόγου, τη «Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο, σε τέσσερις παραστάσεις στο ARTOS HOUSE στη Λευκωσία, στις 30 και 31 Οκτωβρίου και 1 και 4 Νοεμβρίου 2026, στις 8:00 μ.μ.

Η παράσταση συμμετέχει στο 39ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Γραμμένη το 1950, η «Φαλακρή Τραγουδίστρια» αποτελεί ένα από τα έργα που καθόρισαν το Θέατρο του Παραλόγου και ανέδειξαν τον Ευγένιο Ιονέσκο σε μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου.

Σε ένα φαινομενικά συνηθισμένο αστικό σαλόνι, καθημερινές συζητήσεις, κοινωνικές συμβάσεις και κοινοτοπίες αρχίζουν σταδιακά να χάνουν τη λογική τους συνοχή. Οι λέξεις αποσυνδέονται από το νόημά τους, η επικοινωνία καταρρέει και το οικείο μετατρέπεται σε παράλογο, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και οξύτητα τη δυσκολία των ανθρώπων να επικοινωνήσουν πραγματικά. Μέσα από την ανατροπή της γλώσσας και των συμβάσεων της καθημερινότητας, ο Ιονέσκο δημιουργεί μια καυστική σάτιρα της κοινωνικής τυποποίησης και της μηχανικής ανθρώπινης επικοινωνίας, σε ένα έργο που, περισσότερα από 75 χρόνια μετά τη συγγραφή του, παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντρέας Κούτσουμπας, ενώ τα σκηνικά και κοστούμια η Σωσάννα Τομάζου. Την κινησιολογία έχει αναλάβει η Έλενα Αντωνίου, τον ήχο η Κωνσταντίνα Ιακώβου, τον φωτισμό ο Αχιλλέας Μουσκής και τη φωτογραφία ο Χάρης Παναγιώτου. Την κατασκευή των σκηνικών ανέλαβε ο Ιάκωβος Ιακώβου.

Παίζουν, με σειρά εμφάνισης, οι: Άννα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ιακώβου, Μαρία Κιβιδιώτου, Χριστόδουλος Γεωργίου, Γαβριέλλα Χατζηστυλλή και Νίκη Χειλά.

Πληροφορίες

30 & 31 Οκτωβρίου 2026, 1 & 4 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 8:00 μ.μ.

Χώρος: ARTOS HOUSE, Αγίων Ομολογητών 64, Λευκωσία

Κρατήσεις: 99910030 και 99817550