Βραδιά Όπερας με τους φιναλίστ του Διεθνούς Διαγωνισμού για Σολίστ Όπερας

Μια βραδιά όπερας γεμάτη λυρικό πάθος, υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και τη συναρπαστική ένταση του διαγωνισμού υπόσχεται η Συναυλία των Φιναλίστ του Διεθνούς Masterclass & Διαγωνισμού για Σολίστ Όπερας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη.

Η συναυλία αποτελεί την κορύφωση του Διεθνούς Masterclass & Διαγωνισμού για Σολίστ Όπερας, που διοργανώνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE.

Η διοργάνωση φέρνει κοντά νέους καλλιτέχνες της όπερας, προσφέροντας σημαντικά βραβεία και υποτροφίες, καθώς και ευκαιρίες μελλοντικής συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Παράλληλα, δημιουργεί πολύτιμες προοπτικές καλλιτεχνικής εξέλιξης και επαγγελματικής προβολής για όσους διακριθούν.

Κατά τη διάρκεια του Masterclass, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση του Αρχιμουσικού και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μύρωνα Μιχαηλίδη, και του διεθνούς φήμης Κύπριου βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη.

Έπειτα από διαδοχικούς και απαιτητικούς γύρους αξιολόγησης, θα αναδειχθούν οκτώ φιναλίστ, οι οποίοι θα εμφανιστούν στη σκηνή μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, παρουσιάζοντας ενώπιον του κοινού και της κριτικής επιτροπής το επιστέγασμα της καλλιτεχνικής τους πορείας στον Διαγωνισμό.

Οι φιναλίστ θα ερμηνεύσουν διάσημες άριες από όπερες των Mozart, Gluck, Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi, Gounod, Massenet, Bizet, Puccini και άλλων σημαντικών συνθετών, διεκδικώντας ένα από τα τρία κορυφαία βραβεία του Διαγωνισμού.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της συναυλίας.

Το Διεθνές Masterclass & Διαγωνισμός για Σολίστ Όπερας διοργανώνεται από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου

Ο Γιώργος Κουντούρης είναι απόφοιτος του Κρατικού Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης, όπου σπούδασε Διεύθυνση Οπερατικής και Συμφωνικής Μουσικής και Βιολί. Μετά την αποφοίτησή του, διετέλεσε βοηθός μαέστρος της Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας του UCLA.

Έχει διευθύνει ορχήστρες στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Ρωσία, μεταξύ άλλων τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης, την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, την Κρατική Ορχήστρα Δωματίου του Ερμιτάζ και την Ορχήστρα Καμεράτα – Φίλων Μουσικής Αθηνών. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες, όπως το Konzerthaus και το Musikverein της Βιέννης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Royce Hall στο Λος Άντζελες.

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου πρωτοεμφανίστηκε το 2008 και έκτοτε παραμένει στενός συνεργάτης της. Είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης και από το 2013 διατελεί Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Ο Μύρων Μιχαηλίδης είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες αρχιμουσικούς με διεθνή παρουσία. Έχει διευθύνει ορχήστρες και λυρικά θέατρα στην Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ άλλων την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, την Εθνική Όπερα του Σάο Πάολο και την Όπερα της Σαγκάης, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Άλντο Τσικκολίνι, Κυπριανός Κατσαρής, Ίβο Πογκορέλιτς, Φάζιλ Ζάι, Βάντιμ Ρέπιν, Σλόμο Μιντς και Μίσα Μάισκυ.

Έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, καθώς και Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Όπερας και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ερφούρτης. Οι ηχογραφήσεις του για τις EMI Classics και Naxos έχουν αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Grammy.

Έχει τιμηθεί με το παράσημο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας. Από τον Ιανουάριο του 2026 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

ΚΥΡΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

Βαρύτονος

Ο Κύρος Πατσαλίδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους καλλιτέχνες με διεθνή σταδιοδρομία. Η πορεία του σηματοδοτήθηκε από την κατάκτηση του Α΄ Βραβείου σε Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού, σε συμπαραγωγή της Όπερας Αρένα της Βερόνας και της Κρατικής Όπερας της Βουδαπέστης, με πρόεδρο της κριτικής επιτροπής την Dame Joan Sutherland.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα και αίθουσες συναυλιών, όπως η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η Κρατική Όπερα της Βαρσοβίας, η Κρατική Όπερα της Βουδαπέστης, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Musikverein της Βιέννης, ενώ έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους αρχιμουσικούς, μεταξύ άλλων τους Vladimir Ashkenazy, Jacek Kaspszyk, Andrea Licata, Κωνσταντίνο Καρύδη, Λουκά Καρυτινό και Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Έχει τιμηθεί με το «Αργυρό Μετάλλιο» της Βουλής των Αντιπροσώπων και το «Βραβείο Αξίας και Τιμής». Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης.

Πληροφορίες

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 | Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία | 20:30

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

www.cyso.org.cy

info@cyso.org.cy | 22 463144