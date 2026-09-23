Parathyro logo
Θέματα
Εικαστικά
Ατζέντα
Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης στο Παρίσι με την έκθεση «Jeux des Échos»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.09.2026 10:26
Header Image

Ο Κύπριος καλλιτέχνης συμμετέχει στην Paris Design Week 2026 με έκθεση στην Galerie Basia Embiricos, σε επιμέλεια της Δάφνης Ζουμπουλάκη, έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Κύπριος καλλιτέχνης Φίλιππος Θεοδωρίδης παρουσιάζει στο Παρίσι την έκθεση «Jeux des Échos», στο πλαίσιο της Paris Design Week 2026.

Την έκθεση επιμελείται η Δάφνη Ζουμπουλάκη και φιλοξενείται στην Galerie Basia Embiricos, στην οδό 14 Rue des Jardins Saint-Paul, στο 4ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Η παρουσίαση άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, εντάσσοντας το έργο του Κύπριου δημιουργού στο πρόγραμμα μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για το σύγχρονο design και τη δημιουργία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η συμμετοχή του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Paris Design Week αποτελεί ακόμη μία διεθνή παρουσία του Κύπριου καλλιτέχνη, αυτή τη φορά σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους τέχνης και σχεδιασμού.

May be an image of text that says "GALERIE BASIA EMBIRICOS Rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris Philippos Theodorides Jeux des échos Opening 11.09.2026, 6-9pm 11.09-26.09 2026 돌니에까 WEEK DESIGN Curated by Daphne Zoumboulakis"

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα