Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης στο Παρίσι με την έκθεση «Jeux des Échos»

Ο Κύπριος καλλιτέχνης Φίλιππος Θεοδωρίδης παρουσιάζει στο Παρίσι την έκθεση «Jeux des Échos», στο πλαίσιο της Paris Design Week 2026.

Την έκθεση επιμελείται η Δάφνη Ζουμπουλάκη και φιλοξενείται στην Galerie Basia Embiricos, στην οδό 14 Rue des Jardins Saint-Paul, στο 4ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Η παρουσίαση άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, εντάσσοντας το έργο του Κύπριου δημιουργού στο πρόγραμμα μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για το σύγχρονο design και τη δημιουργία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η συμμετοχή του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Paris Design Week αποτελεί ακόμη μία διεθνή παρουσία του Κύπριου καλλιτέχνη, αυτή τη φορά σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους τέχνης και σχεδιασμού.