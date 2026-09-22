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Το ΕΡΜΗΣ ΦΕΣΤ επιστρέφει για ένα μεγάλο γλέντι στην Αραδίππου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.09.2026 16:30
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Τα Μπρατίμια από την Ελλάδα και οι Γιαραμάν Band από την Κύπρο συναντιούνται την 1η Οκτωβρίου στην Πλατεία Αποστόλου Λουκά, σε μια βραδιά με ζωντανή μουσική, χορό, street food και την καθιερωμένη πατινάδα.

Το ΕΡΜΗΣ ΦΕΣΤ επιστρέφει στην Αραδίππου την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, φιλοδοξώντας να μετατρέψει για ακόμη μία χρονιά την Πλατεία Αποστόλου Λουκά σε μια μεγάλη μουσική γιορτή.

Το Καφενείον ΕΡΜΗΣ, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο ΕΡΜΗΣ Αραδίππου, διοργανώνουν το φεστιβάλ μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια βραδιά με ζωντανή μουσική, χορό, ποτό και street food.

Η βραδιά θα αρχίσει με την καθιερωμένη πατινάδα, η οποία θα διασχίσει τα στενά και τα σοκάκια της Αραδίππου, δίνοντας το έναυσμα για το πολύωρο γλέντι που θα ακολουθήσει.

Στη σκηνή του ΕΡΜΗΣ ΦΕΣΤ 2026 θα συναντηθούν δύο μουσικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο: τα Μπρατίμια και οι Γιαραμάν Band. Τα δύο σχήματα αναλαμβάνουν να δώσουν τον ρυθμό σε μια βραδιά που θα κινηθεί γύρω από τη ζωντανή μουσική, τον χορό και το γλέντι.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο στάθμευσης της Πλατείας Αποστόλου Λουκά και αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για κοινό από την Αραδίππου, τη Λάρνακα και άλλες περιοχές της Κύπρου.

Πληροφορίες

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Πλατεία Αποστόλου Λουκά, Αραδίππου

Προπώληση: €12

Είσοδος: €15

Σημεία προπώλησης: Καφενείον ΕΡΜΗΣ και Περίπτερο Κκονέ στην Αραδίππου, καθώς και Καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα» στη Λευκωσία.

Πληροφορίες: 99906626 / 24534257 (Καφενείον ΕΡΜΗΣ), 99586204 (Πολιτιστικός Όμιλος ΕΡΜΗΣ Αραδίππου).

Tags

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Αραδίππου
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