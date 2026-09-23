Ο Οκτώβριος στο Θέατρο Ριάλτο φέρνει ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με κινηματογράφο, χορό, θέατρο και μουσική. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, ενώ οι υπόλοιπες παραστάσεις και συναυλίες συμπληρώνουν έναν μήνα γεμάτο διαφορετικές καλλιτεχνικές προτάσεις και ξεχωριστές εμπειρίες.

2 Παρ 20:30 (35’) Slamming - Ξένια Κογχυλάκη I Open Ηοuse Festival - Στέγη Χορού Λεμεσού

H Ξένια Κογχυλάκη συνεχίζει την έρευνά της πάνω στις χορογραφικές δυναμικές του συναυλιακού πλήθους. H ίδια και δύο ακόμη περφόρμερ μεταφέρουν στη σκηνή πρακτικές του mosh pit, δημιουργώντας έναν τελετουργικό χορό που κινείται ανάμεσα στην οργή και την τρυφερότητα, τη βία και την εμπιστοσύνη, τον πόνο και την ευχαρίστηση. Το Slamming αναζητά τη συλλογική ενέργεια και τους άγραφους κανόνες αλληλεγγύης που κρύβονται πίσω από τη φαινομενική επιθετικότητα του πλήθους, εξερευνώντας τη συλλογική κίνηση ως τόπο εμπειρίας και πρακτική αντίστασης. Σύλληψη, Χορογραφία: Ξένια ΚογχυλάκηΣυνδημιουργία, Ερμηνεία: Ειρήνη Γεωργίου, Ξένια Κογχυλάκη, Noumissa Sidibé Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Με την υποστήριξη: Onassis Stegi Touring Program & Aerowaves dance across Europe. €12/10

10 Σαβ – 16 Παρ 20:00 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ΙSFFC) (18+)

Το ISFFC, με δεκάδες ταινίες μικρού μήκους από Κύπριους και ξένους δημιουργούς, επιστρέφει στην οθόνη του Θεάτρου Ριάλτο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Καίτης Παπαδήμα και του Διομήδη Κουφτερού με ένα πολυδιάστατο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μυθοπλασίας, animation, πειραματικού κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει τον δυναμισμό της τοπικής και διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και φέτος με δωρεάν παράλληλες δράσεις και ειδικές προβολές, που περιλαμβάνουν και παιδικό πρόγραμμα, ενώ το διεθνές εκπαιδευτικό εργαστήρι What’s the Story? Cyprus (12–16/10), σε συνεργασία με το Talents Generator Factory, προσφέρει καθοδήγηση σε επιλεγμένους σκηνοθέτες και σεναριογράφους από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου. Στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται για πρώτη φορά το TalentBridge Cyprus 2026 (11-12/10), μια νέα διήμερη δράση επαγγελματικής ανάπτυξης για ανερχόμενους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την T-Port. Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) και Θέατρο Ριάλτο. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. €5 (Κάρτα διαρκείας: €25)

19 Δευ 20:30 (70’) Brandy Sour - Κωσταντία Σωτηρίου I Θέατρο ΑντίΛογος

Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, Brandy Sour.Στην παράσταση ζωντανεύουν ιστορίες από το άλλοτε λαμπερό, μα σήμερα εγκαταλελειμμένο Ledra Palace, το οποίο παραμένει διαχρονικά σημείο αναφοράς. Η παράσταση φέρνει κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς και κοινό, γεφυρώνοντας το παρόν και το παρελθόν. Μέσα από την κοινή αφήγηση, σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, ζωντανεύουν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τη δόξα, την πτώση και τον διχασμό. Συγγραφέας: Κωσταντία Σωτηρίου. Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους. Επί σκηνής: Ηλιάνα Κάκκουρα, Şerife Mersinli, Ανδριανή Νεοκλέους, İzel Seylani, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια και ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής). Υπότιτλοι στην ελληνική και τουρκική. €15/12

21 Τετ 20:30 (105’) To Γάλα - Θέατρο Λέξη

Tο συγκλονιστικό θεατρικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα.Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας, αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου, του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου, του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή. €25 / 22 / 18

23 Παρ & 24 Σαβ* 20:30 (60’) All of (y)our time- Κωνσταντίνα Σκαλιώντα

Πέντε περφόρμερ χορεύουν αναπολογητικά, φωτίζοντας την αξία της χορευτικής πράξης και δοκιμάζοντας τα όρια της ίδιας της παραστατικής συνθήκης και του συστήματος μέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί. Κινούνται ρωτώντας «Πόσο αξίζει ο χορός μου;», σε μια στιγμή παγκόσμιας κρίσης, όπου το να χορεύει κανείς, και κατ’ επέκταση να «επενδύει» στις τέχνες, μοιάζει με παράδοξη επιλογή. Κόντρα στο «ο χρόνος είναι χρήμα», η παράσταση διεκδικεί την αξία του σωματικού και πνευματικού μόχθου και ότι αυτή αξίζει «All of (y)our time». Μια παράσταση με χιούμορ, και ερωτήματα για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να χορεύουμε σε επισφαλείς καιρούς. Χορογραφία: Kωνσταντίνα Σκαλιώντα σε συνεργασία με τους περφόρμερ. Δραματουργία: Ροδιά Βόμβολου. Περφόρμερ: Πέτρος Κονναρής, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελευθερία Σωκράτους.*Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με την καλλιτεχνική ομαδα (30'). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τερψιχόρη» του Yφυπουργείου Πολιτισμού. €10 /15 / 25

25 Κυρ 20:00 (105’) Με μια αγκαλιά τραγούδια - Πολιτιστικός Όμιλος Εστία Ι Έλενα Σολέα

Η φετινή συναυλία του Πολιτιστικού Ομίλου ΕΣΤΙΑ είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Αντώνη Βαρδή. Στη συναυλία θα λάβουν μέρος ηΓυναικεία Χορωδία των Ονείρων, η Παιδική Χορωδία των Ονείρων, και η σολίστ και μαέστρος Ελένα Σολέα, πλαισιωμένοι από δεκαμελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Ξένιου Παπασοφρωνίου. Θα ακουστούν τραγούδια του συνθέτη που τραγούδησαν μεγάλοι Έλληνες ερμηνευτές όπως οι Γιάννης Πάριος, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πουλόπουλος κ.ά. Μερικά από τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι «Με μια αγκαλιά τραγούδια» , «Σχήμα λόγου», «Πού να εξηγώ» , «Ροκ μπαλάντα», «Φεύγω», «Μου ’χεις κάνει τη ζωή μου κόλαση», «Η νύχτα δύο κομμάτια», «Έτσι ξαφνικά», «Δεν θα με ξεχάσεις», κ.ά.Η συναυλία πραγματοποιείται για τη στήριξη και προώθηση του Κυπριακού Ιδρύματος Έρευνας Μυελώματος Κ.Ι.Ε.Μ. €20 / 18

29 Πεμ 20:30 (135’) , Εμπνέοντας Γενιές

Μια εμπνευσμένη συναυλία που φέρνει κοντά εξαιρετικούς νέους σολίστ και διακεκριμένους καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Βικτώρια και Ελένη Μαυρομουστάκη, Ντομίνικα Ρόζιεκ, Εβελύν Μπερεζόβσκυ και Ναταλία Λομέικο. Διοργανώνει η Μουσική Σχολή Νόβια Μαυρομουστάκη, σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία Ραχμάνινοφ και το Ινστιτούτο Εγχόρδων Rosiek-Nguyen. Είσοδος Ελεύθερη (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων).

Πληροφορίες και εισιτήρια: Θέατρο Ριάλτο | 77 77 77 45