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«Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» από τους Αντι-Δρώντες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.09.2026 13:15
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Η θεατρική ομάδα παρουσιάζει τη γνωστή κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλλα, σε σκηνοθεσία Βασίλη Π. Χατζηστυλλή, με τρεις παραστάσεις στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στο Σατιρικό Θέατρο, αφιερωμένες στη μνήμη της Μάρως Κοντού.

Την αγαπημένη κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» ανεβάζει η θεατρική ομάδα Αντι-Δρώντες, σε διασκευή και σκηνοθεσία Βασίλη Π. Χατζηστυλλή. Ο πρώτος κύκλος παραστάσεων θα πραγματοποιηθεί στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, στις 20:00, στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου, στη Λευκωσία.

Το έργο, που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού στους εμβληματικούς ρόλους του Αντωνάκη και της Ελενίτσας Κοκοβίκου, εξερευνά με χιούμορ και τρυφερότητα τις σχέσεις των δύο φύλων και τις κοινωνικές αντιλήψεις της Αθήνας της δεκαετίας του 1960.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ελενίτσα, η οποία αμφισβητεί τον κυρίαρχο ρόλο του άνδρα και διεκδικεί τη δική της θέση μέσα στη σχέση. Μαζί της, οι γυναίκες της αθηναϊκής γειτονιάς αμφισβητούν τις κοινωνικές επιταγές της εποχής, με την περίφημη ατάκα «Σκασμός, εσύ, Αντωνάκη μου!» να συμπυκνώνει τη διάθεση ανατροπής.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Βασίλη Π. Χατζηστυλλή συνδυάζει τον θεατρικό λόγο με την αισθητική της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, επιχειρώντας να αναδείξει τόσο τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του έργου όσο και τη διαχρονικότητα των ζητημάτων που θέτει.

Η παράσταση συμμετέχει στο 39ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Αντιδημάρχου Αγίου Δομετίου, Κωνσταντίνου Γιάγκου.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Τζαβέλλας Διασκευή, σκηνοθεσία και διεύθυνση παραγωγής: Βασίλης Π. Χατζηστυλλής Σκηνογραφία και κατασκευή σκηνικών: Κυριάκος Χατζηστυλλής Τεχνική υποστήριξη: Ελένη Χριστοφόρου, Αργυρώ Σταύρου Σχεδιασμός μέσων προβολής: Στέφανος Χατζηπαναγιώτου Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Π. Χατζηστυλλής, Κωνσταντίνα Παπαμαρκίδου Υποκριτική καθοδήγηση: Χαρά Μιχαήλ Βοηθοί σκηνοθέτη: Βασιλική Ψηλογένη, Βαγγέλης Βέρρας

Πληροφορίες

«Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

Πότε: 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, 20:00

Πού: Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, Αγλαντζιά, Λευκωσία

Εισιτήρια: €12 (προπώληση)

Πληροφορίες και κρατήσεις: 96462213

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
θεατρική ομάδα Αντι-Δρώντες
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