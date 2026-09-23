Ο ηθοποιός Callum Kerr έρχεται ως Special Guest στο Cyprus Comic Con 2026

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός και μουσικός Callum Kerr είναι ο νέος Special Guest του Cyprus Comic Con 2026, που πραγματοποιείται από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία.

Ο Kerr είναι γνωστός στο διεθνές κοινό από τον ρόλο του Marine Captain Smoker στη live-action σειρά ONE PIECE του Netflix, καθώς και από την εμφάνισή του ως Galad Damodred στη σειρά φαντασίας The Wheel of Time του Prime Video. Στην τηλεοπτική του πορεία περιλαμβάνονται ακόμη οι παραγωγές Virgin River, Monarch, Flowers in the Attic: The Origin και Hollyoaks, όπου υποδύθηκε τον PC George Kiss.

Κατά τη διάρκεια του Cyprus Comic Con, το κοινό θα μπορεί να συναντήσει τον ηθοποιό και να αποκτήσει αυτόγραφο ή επαγγελματική φωτογραφία μαζί του. Για κάθε δραστηριότητα απαιτείται Special Guest Token αξίας 20 ευρώ.

Ο Callum Kerr θα συμμετάσχει επίσης σε πάνελ με άλλους ηθοποιούς και voice actors της διοργάνωσης, με συζήτηση γύρω από την υποκριτική, τη δημιουργία χαρακτήρων και την εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές. Το πάνελ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 13:00, με συντονιστή τον Level Up Leroy.

Από το Game of Thrones στο Clair Obscur

Το φετινό πρόγραμμα συγκεντρώνει σειρά διεθνών καλεσμένων από τον χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του gaming, των comics και του cosplay. Μαζί με τον Kerr θα βρίσκονται στην Κύπρο οι Vincent Regan (ONE PIECE, Troy, 300), Clive Russell (Game of Thrones, ONE PIECE, The Witcher) και Jonny Coyne (The Mandalorian and Grogu, Preacher, The Blacklist, The Toxic Avenger).

Ιδιαίτερη παρουσία θα έχει και το Clair Obscur: Expedition 33, με τρία μέλη του voice και performance-capture cast: την Kirsty Rider, φωνή της Lune, τον Rich Keeble, φωνή του Monoco, και τον Maxence Cazorla, φωνή του Esquie και performance-capture artist για τους Gustave, Verso και Renoir.

Στη διοργάνωση συμμετέχει επίσης ο ηθοποιός φωνής και σκηνοθέτης μεταγλώττισης Δημήτρης Σαρλός, με δουλειές σε παραγωγές όπως Mickey Mouse, My Hero Academia, Demon Slayer, DuckTales, Arcane και Pokémon. Το Σάββατο στις 15:00 θα παρουσιάσει Q&A γύρω από το voice acting και τη μεταγλώττιση.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συναντάμε τους Tazio Bettin, Ulises Fariñas, Chris Thompson και Darius Puia (BakaArts), ενώ στο Cosplay Village συμμετέχουν οι Leon Chiro, Taryn, Trine, Yannis Ammar, CaptainGhostly, Elizabeth Rage, Manic Crafts και ο φωτογράφος cosplay Axel Clergeau.

Μουσική, cosplay και gaming

Στο μουσικό πρόγραμμα ξεχωρίζει η παρουσία του Hiroki Takahashi, του αυθεντικού ερμηνευτή του Makafushigi Adventure! από το Dragon Ball, μαζί με τον Πάνο Τσαπάρα, ερμηνευτή της ελληνικής εκδοχής. Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης ο Dave Rodgers, οι Chocobo Band με ένα Final Fantasy metal show, καθώς και οι Level Up Leroy, DJ Manimal, Lutebox, Gax Win και KawauMusic.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη το Mediterranean Cosplay Championship το Σάββατο και το Cyprus Comic Con Masquerade την Κυριακή, gaming tournaments, επιτραπέζια παιχνίδια και TCG, Artists' Alley, Creative Corridor, Film Festival και 48 Hour Film Challenge, δράσεις για παιδιά και STEM, Medieval Quarter και Japan and Korea Zone.

Τρεις υπαίθριες σκηνές θα φιλοξενούν, μεταξύ άλλων, επαγγελματική πάλη, K-pop και J-pop, χορευτικές και fire performances, ζωντανά συγκροτήματα και DJs, ενώ στο υπαίθριο κομμάτι της διοργάνωσης επιστρέφει και το φεστιβάλ φαγητού NomNomNomiCon.

Ένα τριήμερο στην Κρατική Έκθεση

Η διοργάνωση αρχίζει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με το υπαίθριο Opening Night από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα. Στις 19:00 έχει προγραμματιστεί drone show και στις 19:30 η επίσημη τελετή έναρξης, ενώ η βραδιά συνεχίζεται με ζωντανή μουσική, wrestling και DJ sets.

Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι εσωτερικοί χώροι θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, με Early Access και VIP είσοδο από τις 09:00. Το Outdoor Festival θα συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα με δωρεάν είσοδο.

Χρήσιμες πληροφορίες

Cyprus Comic Con 2026

Πότε: 2-4 Οκτωβρίου 2026

Πού: Κρατική Έκθεση Κύπρου, Γεωργίου Σεφέρη 6, Έγκωμη, Λευκωσία

Παρασκευή: 17:00-00:00, είσοδος €5

Σάββατο και Κυριακή: 10:00-21:00, Outdoor Festival έως 00:00

Εισιτήρια: Single Day €15, Weekend €20, Early Access €35, Early Access Bundle €50, VIP €100

Special Guest Token: €20 για ένα αυτόγραφο ή selfie με συμμετέχοντα καλεσμένο. Το εισιτήριο εισόδου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του token.

Για το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπονται λεωφορεία μετ' επιστροφής από Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Παραλίμνι, κατόπιν προκράτησης. Στον χώρο θα διατίθενται επίσης δωρεάν βραχιολάκια Sunflower, ενώ στο Hall 4 θα λειτουργεί Sunflower Quiet Room χαμηλών αισθητηριακών ερεθισμάτων.

Cyprus Comic Con

Σημ.: Το πρόγραμμα και οι πληροφορίες της διοργάνωσης ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.