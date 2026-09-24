Η +ΑΞΗ επιστρέφει για 8η συνεχόμενη χρονιά

Ένα αυτοοργανωμένο φεστιβάλ αφιερωμένο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία της Κύπρου, η +ΑΞΗ παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στο νησί, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικά πεδία και μορφές τέχνης.

Για δύο ημέρες, το Συνεργείο και η ΕΚΑ μετατρέπονται σε χώρους συνάντησης, έκφρασης, πειραματισμού και συλλογικής εμπειρίας, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει χορό, performance, μουσικοαφηγηματικές παραστάσεις, εγκαταστάσεις, ρεμπέτικο γλέντι και παιδικές δραστηριότητες, καθώς και παράλληλες δράσεις στον χώρο στάθμευσης της ΕΚΑ.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2019 προς τιμήν και στη μνήμη του Στέλιου Κυπριανού, ιδρυτή και οραματιστή του Σωματείου Υπόγεια Σκηνή και του Πολυχώρου Συνεργείο. Ο Στέλιος Κυπριανού συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του Συνεργείου ως σημείου συνάντησης της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής της Λεμεσού.

Η +ΑΞΗ Vol.8 | Σύναξη 2026 συνεχίζει αυτή την πορεία, δημιουργώντας για ακόμη μία χρονιά έναν ανοιχτό χώρο συνύπαρξης, καλλιτεχνικής ανταλλαγής και συλλογικής δημιουργίας.

Γενική είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.

16 & 17 Οκτωβρίου 2026

Πολυχώρος Συνεργείο & χώρος στάθμευσης ΕΚΑ, Λεμεσός

Αναλυτικό πρόγραμμα & πληροφορίες: synergeio.org