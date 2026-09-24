Το φεστιβάλ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ του ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ» επιστρέφει το Νοέμβριο στη Λεμεσό

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει την τρίτη διοργάνωση του φεστιβάλ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ του ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026 στη Λεμεσό.

Κτίζοντας πάνω στην εμπειρία των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, το φεστιβάλ συνεχίζει να λειτουργεί ως μια πλατφόρμα που δοκιμάζει διαθεματικές πρακτικές κοινωνικής συνεύρεσης και εμπλοκής, δημιουργώντας και ενδυναμώνοντας τόπους συνάντησης μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

Μαζί με ένα διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό δίκτυο συνεργατών, το ΜΙΤΟΣ ετοιμάζει ένα πρόγραμμα συμμετοχικών και ψυχαγωγικών δράσεων με επίκεντρο τη συνάντηση, τις νέες εμπειρίες, τις προφορικές ιστορίες, τις αφηγήσεις και την ανταλλαγή. Το συνολικό εγχείρημα αναπτύσσεται μέσα από προ-φεστιβαλικές δραστηριότητες, το πενθήμερο του φεστιβάλ και μετα-φεστιβαλικές δράσεις.

Το κυρίως πρόγραμμα του φεστιβάλ θα είναι ανοικτό τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και σε επισκέπτες από την υπόλοιπη πόλη. Θα περιλαμβάνει δωρεάν ψυχαγωγικές και συμμετοχικές δράσεις, ενεργοποιώντας και συνδέοντας υφιστάμενες υποδομές της γειτονιάς, όπως το Πάρκο του Σίνε Βόλος, το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, την αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το Σωματείο Βαβυλάς και το καφενείο Γιαπούνα.

Επιμελήτρια του φεστιβάλ είναι η Έλενα Αγαθοκλέους σε συν-σχεδιασμό με τον Θοδωρή Κούρο, την Κωνσταντίνα Peter και την Ελένη Πασιά. Υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα Σπουδών Επικοινωνίας και Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ.

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

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