«Cinema Speaks Europe»: Οι γλώσσες της Ευρώπης σε μεγάλη οθόνη της Λευκωσίας

Με μια βραδιά προβολών στο Gardens of the Future ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, το «Languages on Screen - Cinema Speaks Europe», ένα πολυγλωσσικό κινηματογραφικό φεστιβάλ που φέρνει στη μεγάλη οθόνη της Λευκωσίας διαφορετικές γλώσσες και ιστορίες από όλη την Ευρώπη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Translating for Europe, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Center for Social Innovation – CSI και το Film Festival on Diversity.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προσεγγίζουν θέματα όπως η νεότητα, ο έρωτας, οι ανθρώπινες σχέσεις, το περιβάλλον και οι κοινές εμπειρίες που διαπερνούν διαφορετικές κοινωνίες και γλώσσες. Όλες οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους.

Το φεστιβάλ άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου στο EU House, ενώ τη δεύτερη βραδιά, στις 23 Σεπτεμβρίου, οι προβολές μεταφέρθηκαν στο Ανοικτό Αμφιθέατρο του Δήμου Λευκωσίας στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η τρίτη και τελευταία βραδιά πραγματοποιείται σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Gardens of the Future, με ελεύθερη είσοδο.

Στη διοργάνωση συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, το EUNIC Cyprus Cluster, το Goethe-Institut Zypern, το Instituto Cervantes Nicosia και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, καθώς και οι πρεσβείες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας.

Στηρίζουν επίσης το ARTos Cultural and Research House και το España Cultura Viva, ενώ στη διοργάνωση συνέβαλαν οι ανεξάρτητοι κινηματογραφιστές Bianca Bertini, Ismene Daskarolis και Daniel O’Hara.

Πληροφορίες

«Languages on Screen – Cinema Speaks Europe»

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 19.00

Τοποθεσία: Gardens of the Future, Λευκωσία

Είσοδος Ελεύθερη. Υπότιτλοι: Αγγλικά.