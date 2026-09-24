Κύπρος και Παλαιστίνη: Μια ιστορία αλληλεγγύης μέσα από αρχεία, τέχνη και κινηματογράφο

Τι μπορεί να μας πει σήμερα η ιστορία της αλληλεγγύης και πώς μπορούμε να την κληρονομήσουμε χωρίς να την περιορίσουμε σε μια ανάμνηση του παρελθόντος;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του How To Inherit a History of Solidarity?, του δεύτερου κεφαλαίου του τετραμερούς καλλιτεχνικού ερευνητικού πρότζεκτ Choosing the Sad End, το οποίο στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα στην Κύπρο και σε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της: την παρουσία παλαιστινιακών και ανεξάρτητων εκδόσεων που παράγονταν στο νησί κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το δημόσιο πρόγραμμα εξετάζει την ιστορία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η εκδοτική δραστηριότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο καλλιτέχνες σήμερα επιστρέφουν στα ίχνη που άφησε πίσω της. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί υλικό από το πρώτο κεφάλαιο του Choosing the Sad End, μαζί με προβολές ταινιών μικρού μήκους.

Η Κύπρος ως τόπος εκδόσεων και αλληλεγγύης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα αρχείο παλαιστινιακών και ανεξάρτητων εκδόσεων που τυπώνονταν στην Κύπρο τις δεκαετίες του '80 και του '90 και στη συνέχεια κυκλοφορούσαν σε αραβόφωνες χώρες.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν λογοτεχνικά έργα, πολιτικές αναλύσεις, κοινωνικές μελέτες και περιοδικές εκδόσεις. Η δραστηριότητα αυτή διαμόρφωσε μια υποδομή μέσα από την οποία η Κύπρος συνδέθηκε με ένα ευρύτερο δίκτυο πολιτιστικής και πολιτικής ανταλλαγής στην περιοχή.

Το How To Inherit a History of Solidarity? δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, το αρχείο ως ένα κλειστό κεφάλαιο. Επιστρέφει σε αυτό αναζητώντας τα σημεία στα οποία τα ερωτήματα του τότε συναντούν εκείνα του σήμερα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται επίσης κλειστό εργαστήριο με επιλεγμένο και μεταφρασμένο υλικό από το αρχείο. Ερευνητές, καλλιτέχνες, συγγραφείς και κοινωνικοί λειτουργοί από την Κύπρο και τον αραβόφωνο χώρο συναντώνται γύρω από λογοτεχνικά κείμενα, πολιτικές αναλύσεις και κοινωνικές έρευνες, εξετάζοντας τα ερωτήματα που αναδύονται από το αρχειακό υλικό και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αντηχούν στο παρόν.

Από το Αμμάν στη Λευκωσία

Το How To Inherit a History of Solidarity? αποτελεί μέρος του Choosing the Sad End, μιας έρευνας που αναπτύσσεται μέσα από διαφορετικά κεφάλαια και πόλεις, εξετάζοντας ζητήματα εθνικής απελευθέρωσης και διεθνικής αλληλεγγύης.

Το πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο Restless Returns, πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν σε επιμέλεια των Joud Al-Tamimi, Lama El Khatib και Leen Alfatafta, ενώ τα επόμενα κεφάλαια του πρότζεκτ αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Βηρυτό και την Τύνιδα.

Το Choosing the Sad End είναι μια ιδέα του Ali al-Adawy και αναπτύσσεται από το Wekalet Behna, πολιτιστικό κέντρο με έδρα την Αλεξάνδρεια, και το Asphalt, με έδρα το Αμμάν. Το πρότζεκτ υποστηρίζεται από το AFAC (Arab Fund for Arts and Culture) και το SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation).

Το κεφάλαιο της Λευκωσίας, How To Inherit a History of Solidarity?, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα pitcherzzz, Thkio Ppalies και Endrosia και διοργανώνεται από τους Haytham el-Wardany και Ali al-Adawy.

Παράλληλα το «Sensing Proximities»

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζεται επίσης το Sensing Proximities, σε επιμέλεια των Ιουλίτα Τουμαζί και Haytham el-Wardany.

Συμμετέχουν οι Ayshe Mira Yashin και Lujain Tamer Mansour, Δημήτρης Λούτσιος, Έλενα Κωνσταντίνου και Σωφρόνης Σωφρονίου, Ελένη Οδυσσέως, Fehras Publishing Practices, Σέτα Αστρέου-Καρίδη και Στέλιος Καλλινίκου.

Το Sensing Proximities ανοίγει στις 25 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στην Endrosia και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Δράσεις στο Θκιο Ππαλιές

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 19:00

Under the shades of the olive tree in Cyprus, Arabic soil speaks | Ali al-Adawy

Article 1 – Human Dignity | Sami Rostum

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 19:00

Palestine in Cyprus: Political intimacies, geopolitical imagination, and solidarity in the 1980s | Panayiotis Achniotis

Restless Returns: Vignettes from Amman | Joud al-Tamimi

Δύο ταινίες μικρού μήκους των Jocelyne Saab και Layaly Bader, με εισαγωγή του Ali al-Adawy.

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 18:00–20:00

Σάββατο – Κυριακή: 11:00–13:00 και 18:00–20:00

Graphic design: Doris Mari Demetriadou