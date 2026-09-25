Breach Festival: Πέντε χρόνια αυτοσχεδιασμού και μουσικών συναντήσεων

Το Breach Festival επιστρέφει στις 9 και 10 Οκτωβρίου για την πέμπτη του διοργάνωση, συνεχίζοντας μια πορεία αφιερωμένη στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, την πειραματική μουσική και τις σύγχρονες πρακτικές ήχου.

Στη φετινή διοργάνωση, καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ολλανδία, τον Λίβανο και την Ελλάδα συναντιούνται στο Κτήριον 53 – Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών για δύο βραδιές και έξι διαφορετικές εμφανίσεις. Ακουστικοί και ηλεκτρονικοί ήχοι, παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα και διαφορετικές προσεγγίσεις στον αυτοσχεδιασμό συνθέτουν το πρόγραμμα.

Στον πυρήνα του Breach βρίσκεται η ιδέα της μουσικής ως διαδικασίας που δημιουργείται και μεταμορφώνεται τη στιγμή της εκτέλεσης. Η ακρόαση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών αποκτούν έτσι κεντρικό ρόλο, με κάθε εμφάνιση να διαμορφώνεται ως μια διαφορετική συνάντηση ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τον χώρο και το κοινό.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Make Music Cyprus, ενώ μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες του επιδιώκει να δημιουργεί νέες επαφές μεταξύ της κυπριακής και της διεθνούς σκηνής. Αποτελεί μέρος δικτύου συνεργασιών με το Irtijal Festival στον Λίβανο και το SPACE21 στο Κουρδιστάν του Ιράκ.

Έξι μουσικές συναντήσεις

Η πρώτη βραδιά, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ανοίγει με το Breach Trio, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά με αφορμή τα πέντε χρόνια του φεστιβάλ. Οι Άλκης Νικολαΐδης στην ηλεκτρική κιθάρα, Άντρια Νικοδήμου στο βιμπράφωνο και Γιώργος Μπίζιος στην ηλεκτρική κιθάρα και τα αντικείμενα συναντιούνται για πρώτη φορά ως τρίο, έχοντας ως αφετηρία τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Στο πρόγραμμα της ίδιας βραδιάς βρίσκεται το ολλανδικό Duo Baars–Henneman. Ο Ab Baars, στο τενόρο σαξόφωνο, το κλαρινέτο και το σακουχάτσι, και η Ig Henneman, στη βιόλα, έχουν μακρά παρουσία στην ευρωπαϊκή αυτοσχεδιαστική και σύγχρονη μουσική. Η κοινή τους πορεία ως ντουέτο ξεκίνησε το 1999 στη Ρώμη και έκτοτε έχουν εμφανιστεί σε συναυλίες και φεστιβάλ διεθνώς. Στο Breach θα κινηθούν ανάμεσα σε δικές τους συνθέσεις και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Την Παρασκευή εμφανίζεται επίσης το Karşina, με την Έλενα Ξυδά στη φωνή και τη λάφτα και τη Σταυρούλα Κωνσταντή στο νέι, σε μια συνάντηση που κινείται ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις και τις σύγχρονες πρακτικές.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Ralph Chbeir από τον Λίβανο παρουσιάζει ένα σόλο για ηλεκτρικό μπάσο και ηλεκτρονικά. Ακολουθεί το Circa 19, με τον Θάνο Καζαντζή στα ντραμς και τον Δήμο Βρύζα στο βιολί και τα ηλεκτρονικά.

Τη φετινή διοργάνωση ολοκληρώνει το κυπριακό τρίο The Portal, με τους Γιώργο Χόλλαντ στο φλάουτο και τα ηλεκτρονικά, Στέλιο Αντωνίου στα ντραμς και τα ηλεκτρονικά και Γιάννη Λαουτάρη σε modular synth, φωνή και κρουστά.

Από τον ακουστικό στον ηλεκτρονικό ήχο και από παραδοσιακά όργανα μέχρι σύγχρονες τεχνολογίες, οι έξι εμφανίσεις προσεγγίζουν από διαφορετικές κατευθύνσεις τον αυτοσχεδιασμό και την πειραματική μουσική. Κοινός τόπος παραμένει το στοιχείο του απρόβλεπτου: η μουσική που διαμορφώνεται μπροστά στο κοινό και δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο.

Πληροφορίες

Breach Festival 2026

9 & 10 Οκτωβρίου 2026

Κτήριον 53 – Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών, Λευκωσία

Πόρτες: 20:00 | Έναρξη: 20:30

Εισιτήρια: €15 ημερήσιο | €25 διήμερο

Εισιτήρια μέσω More.com.