Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Ιστορία
«Κάθε βελονιά, μια μνήμη»: Τα παραδοσιακά ραφεία της εντός των τειχών Λευκωσίας ανοίγουν τις πόρτες τους
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.09.2026 16:26
Header Image

© People of Cyprus.

Μια διαφορετική διαδρομή προφορικής ιστορίας συστήνει στο κοινό τους ράφτες της παλιάς Λευκωσίας, μέσα από αφηγήσεις, παλιές πατρόν, μεζούρες και φωτογραφίες που κουβαλούν τις μνήμες του επαγγέλματος.

Τις πόρτες παραδοσιακών ραφείων της εντός των τειχών Λευκωσίας ανοίγει για ένα πρωινό η Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου, προσκαλώντας το κοινό σε μια διαδρομή γνωριμίας με τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τα αντικείμενα ενός επαγγέλματος που κουβαλά μνήμες μιας άλλης πόλης.

Η δράση με τίτλο «Κάθε βελονιά, μια Μνήμη» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, από τις 10.00 μέχρι τις 12.00, στα ραφεία της οδού Αισχύλου και των γύρω δρόμων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στους χώρους εργασίας των ραφτών, να ακούσουν τις ιστορίες τους και να δουν από κοντά παλιές ραπτομηχανές, ψαλίδια, μεζούρες και πατρόν, γνωρίζοντας μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ένα κομμάτι της ιστορίας της Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν ανοικτές στο κοινό συνεντεύξεις στις 10.00 και στις 11.00. Το σημείο ενημέρωσης θα βρίσκεται στη Στοά των 7 Κλειδιών και θα λειτουργεί από τις 09:45. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ποια ραφεία επιθυμούν να επισκεφθούν και να ακολουθήσουν τη διαδρομή με τον δικό τους ρυθμό.

Μπορείτε να εγγραφείτε διαδικτυακά.

 

May be an image of map and text

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 2026 και υλοποιείται από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Παλιά Λευκωσία
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΥ
ΡΑΦΕΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα