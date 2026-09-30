«Κάθε βελονιά, μια μνήμη»: Τα παραδοσιακά ραφεία της εντός των τειχών Λευκωσίας ανοίγουν τις πόρτες τους

Τις πόρτες παραδοσιακών ραφείων της εντός των τειχών Λευκωσίας ανοίγει για ένα πρωινό η Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου, προσκαλώντας το κοινό σε μια διαδρομή γνωριμίας με τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τα αντικείμενα ενός επαγγέλματος που κουβαλά μνήμες μιας άλλης πόλης.

Η δράση με τίτλο «Κάθε βελονιά, μια Μνήμη» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, από τις 10.00 μέχρι τις 12.00, στα ραφεία της οδού Αισχύλου και των γύρω δρόμων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στους χώρους εργασίας των ραφτών, να ακούσουν τις ιστορίες τους και να δουν από κοντά παλιές ραπτομηχανές, ψαλίδια, μεζούρες και πατρόν, γνωρίζοντας μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ένα κομμάτι της ιστορίας της Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν ανοικτές στο κοινό συνεντεύξεις στις 10.00 και στις 11.00. Το σημείο ενημέρωσης θα βρίσκεται στη Στοά των 7 Κλειδιών και θα λειτουργεί από τις 09:45. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ποια ραφεία επιθυμούν να επισκεφθούν και να ακολουθήσουν τη διαδρομή με τον δικό τους ρυθμό.

Μπορείτε να εγγραφείτε διαδικτυακά.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 2026 και υλοποιείται από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου.