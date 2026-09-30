«Το Δείπνο του Φράνκο» στο Πάνθεον από τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου

Με την ισπανογαλλική παραγωγή «La Cena» («Το Δείπνο του Φράνκο») του Manuel Gómez Pereira συνεχίζονται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι προβολές του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου στο Πάνθεον. Η προβολή θα αρχίσει στις 20.30, με ισπανικούς διαλόγους και ελληνικούς υπότιτλους.

Η ταινία, παραγωγής 2025 και διάρκειας 106 λεπτών, μεταφέρει τον θεατή στην Ισπανία του 1939, μόλις δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Ο Φρανθίσκο Φράνκο ζητά να διοργανωθεί στο Hotel Palace της Μαδρίτης ένα επίσημο δείπνο για τους ανώτατους στρατιωτικούς του. Το ξενοδοχείο, ωστόσο, έχει χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο, οι προμήθειες είναι ελάχιστες και αρκετοί από τους ικανότερους μάγειρες βρίσκονται φυλακισμένοι λόγω της σχέσης τους με τη Δημοκρατική παράταξη.

Ένας νεαρός υπολοχαγός, ένας σχολαστικός maître και ομάδα Ρεπουμπλικανών κρατουμένων που γνωρίζουν καλά την κουζίνα καλούνται να ετοιμάσουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο ένα άψογο γεύμα. Πίσω, όμως, από τις προετοιμασίες του δείπνου εξελίσσεται ένα δεύτερο σχέδιο: οι κρατούμενοι επιχειρούν να οργανώσουν τη διαφυγή τους από τη χώρα.

Στους βασικούς ρόλους εμφανίζονται οι Mario Casas, Alberto San Juan και Asier Etxeandia, ενώ το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Nora Hernández, Elvira Mínguez, Carmen Balagué και Antonio Resines. Το σενάριο υπογράφουν οι Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano και Manuel Gómez Pereira και βασίζεται στο θεατρικό έργο «La cena de los generales» του José Luis Alonso de Santos.

Η «La Cena» παρουσιάστηκε το 2025 στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, στο πλαίσιο της Gala RTVE, ενώ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στη συνέχεια. Στα Βραβεία Goya του 2026 είχε οκτώ υποψηφιότητες και κέρδισε δύο βραβεία: Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τους Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira και Yolanda García Serrano και Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών για την Helena Sanchis.

Η ταινία κινείται ανάμεσα στην ιστορική κωμωδία και το δράμα, χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο χώρο του ξενοδοχείου και την προετοιμασία του συμποσίου για να αφηγηθεί μια ιστορία για νικητές και ηττημένους στις πρώτες ημέρες της μεταπολεμικής Ισπανίας.

Πληροφορίες

«Το Δείπνο του Φράνκο» του Manuel Gómez Pereira

Ημερομηνία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον