Μια ανοιχτή βραδιά social tango την 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία

Μια διαφορετική γνωριμία με το κοινωνικό τάνγκο, ανοιχτή σε όλους και όλες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή παρτενέρ, διοργανώνεται την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις 20.00, στη Λευκωσία.

Με αφετηρία το ερώτημα πώς ο κοινωνικός χορός και η εμπειρία της αγκαλιάς μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας και την κοινότητα, η δράση «Curious about social tango?» προσκαλεί το κοινό να δοκιμάσει το τάνγκο σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και προκαθορισμένες προσδοκίες γύρω από τα σώματα και τον χορό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κοινωνική διάσταση του τάνγκο, η συνάντηση με τον άλλο μέσα από την κίνηση, αλλά και η δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων μέσα από τη χαρά, τη μελαγχολία και την ένταση της μουσικής του. Όπως σημειώνεται στην πρόσκληση της δράσης, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου «τα σώματα που θέλουν να χορέψουν, χορεύουν».

Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωρίσουν το κοινωνικό τάνγκο, να πιουν ένα ποτό και να χορέψουν, χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγούμενη εμπειρία ή να προσέλθουν με παρτενέρ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ο χώρος βρίσκεται στο ισόγειο και διαθέτει πρόσβαση μέσω ράμπας, ωστόσο, όπως διευκρινίζουν οι διοργανωτές, δεν υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα.

Πληροφορίες

Curious about social tango?

Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 20.00

Τοποθεσία: Περικλέους 16, Λευκωσία 101

Είσοδος ελεύθερη. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή παρτενέρ.