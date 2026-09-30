Σειρά εκδηλώσεων #Στιγμές στο Μουσείο ’26 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Με έμπνευση από τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, ο εικαστικός Χρίστος Αβραάμ και η σχεδιάστρια σύγχρονου κοσμήματος Ηρώ Κασκάνη εγκαινιάζουν φέτος τη σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος Στιγμές στο Μουσείο ’26, με το εργαστήριο για ενήλικες «Το αρχαίο νόμισμα ως σύγχρονο κόσμημα», τη Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11:00.

Ξεκινώντας με μία σύντομη παρουσίαση μελετώντας τη μορφή των αρχαίων κερμάτων (ιστορικό αντικείμενο), οι συμμετέχοντες αντλώντας ιδέες από τις απεικονίσεις και την ιστορία των κερμάτων, η οποία γίνεται πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία μέσα από την παρατήρησή, την έρευνα και την καλλιτεχνική έκφραση.

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν αντίγραφο ενός αρχαίου κέρματος και θα το μετατρέψουν σε κόσμημα εστιάζοντας στη μορφή, την υφή και την αισθητική του, αναπτύσσοντας παράλληλα την αφαιρετική σκέψη.

Διάρκεια: 2 ώρες

Εμψυχωτές: Χρίστος Αβραάμ - εικαστικός

Ηρώ Κασκάνη – σχεδιάστρια συγχρόνου κοσμήματος

Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175-Δωρεάν Συμμετοχή

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Ημερομηνία: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 11:00-13:00

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Οι δράσεις/εργαστήρια θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org