Ο Sebastian των Nova Melancholia στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Οι Nova Melancholia επιστρέφουν στην εμβληματική μορφή του νεαρού μάρτυρα και ανασκάπτουν αιώνες εικόνων και συμβολισμών, συνδέοντας τη νεότητα, την ομορφιά, τον σαρκικό πόνο και τον ομοερωτισμό με το μαρτύριο, την ασθένεια και τη μνήμη του AIDS. Η βραβευμένη περφόρμανς παρουσιάζεται στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Ο Σεβαστιανός των Nova Melancholia

Ο Άγιος Σεβαστιανός αποτελεί μία από τις πλέον επίμονες και αμφίσημες μορφές της δυτικής φαντασίας. Από την πρώιμη Αναγέννηση έως σήμερα, η εικόνα του νεαρού μάρτυρα που διαπερνάται από βέλη έχει εμπνεύσει αμέτρητους ζωγράφους, ποιητές, κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες, μετατρεπόμενη διαρκώς σε πεδίο προβολής επιθυμιών, φόβων και φαντασιώσεων.

Στη βραβευμένη θεατρική τους περφόρμανς, οι Nova Melancholia προσεγγίζουν τον Σεβαστιανό ως ένα πολυπρισματικό αρχέτυπο, ένα καλειδοσκόπιο συμβόλων και αισθήσεων, ένα άβαταρ επιθυμιών και διαθέσεων. Ανασκάπτοντας την πλούσια εικονογραφική παράδοση που περιβάλλει τη μορφή του, συνθέτουν μια περφόρμανς που γεννιέται από το σώμα των πολιτισμικών αναφορών της. Ποιήματα, ζωγραφικοί πίνακες, τραγούδια, χορός, πόζες, χειρονομίες, ταινίες μετατρέπονται σε υλικά μιας ζωντανής σκηνικής σύνθεσης.

©Maria Toultsa.

Νεότητα, ομορφιά, αθλητισμός, σαρκικός πόνος, ηδυπάθεια, ομοερωτισμός και μαρτύριο συνυπάρχουν σε μια παράσταση που διερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε ακόμη σήμερα να σχετιστούμε ενσώματα και συναισθηματικά με αυτό το εμβληματικό σύμβολο. Παράλληλα, η ιστορική σύνδεση του Αγίου Σεβαστιανού με την πανούκλα συναντά τη μνήμη της επιδημίας του AIDS, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ανάγκη των κοινωνιών να αναζητούν μορφές προστασίας απέναντι στην ασθένεια, τον φόβο και τον θάνατο.

Η ομάδα Nova Melancholia συγκαταλέγεται στις πλέον ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Με αφετηρία το θέατρο αλλά αντλώντας ελεύθερα από τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία, τη μουσική και την performance, δημιουργεί παραστάσεις υψηλής αισθητικής πυκνότητας, όπου η ποπ κουλτούρα συνδιαλέγεται με τη φιλοσοφία, την ιστορία της τέχνης και τη σύγχρονη πολιτική εμπειρία. Το έργο της χαρακτηρίζεται από έναν ιδιότυπο συνδυασμό λυρισμού, ειρωνείας και σκοτεινού χιούμορ, καθώς και από τη δημιουργία ισχυρών σκηνικών εικόνων που χαράσσονται στη μνήμη του θεατή.

Δεν λέτε αυτό που ξεκινήσατε να πείτε, έτσι δεν είναι;

Δημιουργική ομάδα

Σύλληψη, οργάνωση: Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νούλας

Σκηνικά, κοστούμια: Κώστας Τζημούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελισάβετ Ξανθοπούλου

Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα

Περφόρμερς: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ, Τέλης Τελλάκης

©Maria Toultsa.

Ταυτότητα ΔΦΛ

Συνδιοργανωτές: Nicosia For Art, Δήμος Λευκωσίας

Κύριος χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού , Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Χρυσοί χορηγοί: VF Foundation , Allwyn

Αργυρός χορηγός: Pwc

Επίσημος χορηγός επικοινωνίας: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Ο Φιλελεύθερος

Υποστηρικτές: L’oreal Paris, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, The Classic Hotel, Ethimo

Συνεργάτης: Γραφείο Τύπου Και Πληροφοριών

Χορηγοί φιλοξενίας: Centrum Hotel, Altious Boutique Hotel

Official festival car: Pilakoutas Group

Αποκλειστικός ticketing partner: More.com

Πληροφορίες

Sebastian των Nova Melancholia

Ημερομηνία: Τρίτη 6 & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας [Μουσείου 6, 1097, Λευκωσία]

Τιμή εισιτηρίου: €25 Γενική είσοδος [Για ομαδικές κρατήσεις καθώς και για εισιτήρια ΑμεΑ είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου]

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας [Ώρες λειτουργίας ταμείου: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00].

Διάρκεια παράστασης: 90΄ (χωρίς διάλειμμα).Η παράσταση δεν συνιστάται για θεατές κάτω των 16 ετών. Άτομα με αναπηρίες εισέρχονται δωρεάν με την παρουσία της σχετικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: +357 22797979 Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 -14:00 | www.nif.cy