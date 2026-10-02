Οικογένειες εξερευνούν τους «λαβύρινθους» του Νίκου Κουρούσιη - Παιχνίδι εργαστήρι στις Αποθήκες Παπιδάκη

Πώς μπορεί ένα έργο τέχνης να μετατραπεί σε αφετηρία για παιχνίδι, ιστορίες και εξερεύνηση; Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οικογένειες με παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω καλούνται να περιηγηθούν στην έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι» μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με τη μορφή μιας παιγνιώδους διαδρομής στον εκθεσιακό χώρο, το πρόγραμμα επιχειρεί να φέρει παιδιά και ενήλικες σε άμεση επαφή με τα έργα, ενεργοποιώντας τη φαντασία, την παρατήρηση και το σώμα. Οι συμμετέχοντες θα παίξουν με ιδέες και θα πειραματιστούν με την κίνηση, τις λέξεις και διαφορετικά εικαστικά υλικά.

Με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων καρτών εξερεύνησης, που περιλαμβάνουν οδηγίες και ερωτήσεις, αλλά και με την καθοδήγηση της μουσειοπαιδαγωγού Έλενας Παναγιώτου, μικροί και μεγάλοι θα κληθούν να παρατηρήσουν προσεκτικά, να διατυπώσουν υποθέσεις και ερωτήματα, να μελετήσουν αρχειακό υλικό και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες γύρω από τα έργα.

Στόχος είναι παιδιά και ενήλικες να μη λειτουργήσουν απλώς ως θεατές της έκθεσης, αλλά να αναζητήσουν μαζί διαφορετικές εικόνες και ερμηνείες για τις θεματικές της.

Το πρόγραμμα σχεδιάζει και υλοποιεί η Έλενα Παναγιώτου, ανεξάρτητη μουσειοπαιδαγωγός, η οποία σχεδιάζει εικαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, σχολικές ομάδες, οικογένειες, φοιτητές και εκπαιδευτικούς σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους.

Πληροφορίες

Παιχνίδι εξερεύνησης για οικογένειες με παιδιά 5+

Ημερομηνία: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 10.30-11.30 & 12.00-13.00

Διάρκεια: 60΄. Γλώσσα: Ελληνικά. Δωρεάν Συμμετοχή.

Κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο 99883150