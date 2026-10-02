Η «Βασίλισσα του Χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στο Σατιρικό Θέατρο

Η Παιδική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου παρουσιάζει τη «Βασίλισσα του Χιονιού» εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου.

Ο Άρης και η Αφροδίτη είναι δύο αχώριστοι φίλοι που έχουν δώσει μια υπόσχεση: αν κάποτε ο ένας χαθεί, ο άλλος θα ψάξει να τον βρει. Μόνο που μια μέρα ο Άρης αρχίζει να αλλάζει. Απομακρύνεται, θυμώνει και όλα όσα μέχρι χθες αγαπούσε τού φαίνονται ξαφνικά ανόητα. Κι όσο εκείνος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, ο κόσμος γύρω του αρχίζει να κρυώνει.

Και τότε εμφανίζεται η Βασίλισσα του Χιονιού. Μυστηριώδης, απρόβλεπτη και γοητευτική, παίρνει τον Άρη μαζί της στο παγωμένο της βασίλειο, εκεί όπου ο Άρης μπορεί να ξεχάσει όλα όσα άφησε πίσω του. Η Αφροδίτη όμως δεν είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον φίλο της. Θυμάται την υπόσχεσή τους και ξεκινά ένα ταξίδι για να τον βρει - ένα ταξίδι που θα δοκιμάσει όχι μόνο τη φιλία τους, αλλά και τη δική της δύναμη να συνεχίσει.

«Η Βασίλισσα του Χιονιού» συναντά το σήμερα μέσα από μια σύγχρονη, πολύχρωμη θεατρική γλώσσα, με πρωτότυπη μουσική, τραγούδια, χιούμορ, κίνηση και έναν κόσμο που μεταμορφώνεται μαζί με τις εποχές. Στη σύγχρονη αυτή ανάγνωση, η Βασίλισσα του Χιονιού φέρνει μαζί της κάτι περισσότερο από χιόνι και πάγο. Μέσα από τον κόσμο της, το κλασικό παραμύθι συναντά ερωτήματα που απασχολούν τα παιδιά και σήμερα: τις αλλαγές που συμβαίνουν, τα συναισθήματα που μερικές φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ή να μοιραστούμε, τη φιλία που δοκιμάζεται και την ανάγκη να νιώθουμε ότι κάποιος μας ακούει και μας καταλαβαίνει. Γιατί, όπως αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουμε κι εμείς - και καμία εποχή δεν κρατά για πάντα.

Η «Βασίλισσα του Χιονιού» αποτελεί τον επόμενο σταθμό μιας δημιουργικής διαδρομής στο θέατρο για παιδιά, που επιστρέφει σε αγαπημένες ιστορίες και τις κοιτάζει ξανά μέσα από τα μάτια του σήμερα. Κρατώντας τη μαγεία, το χιούμορ και την περιπέτειά τους, οι ιστορίες αυτές γίνονται ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για όσα ζουν, αισθάνονται και ανακαλύπτουν καθώς μεγαλώνουν.

Μια περιπέτεια για τη φιλία, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση. Για εκείνες τις φορές που ένας φίλος δυσκολεύεται να μας πει τι του συμβαίνει και για τους ανθρώπους που μας θυμίζουν το φως μας, όταν εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.

Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να περνά τον χειμώνα μόνο του.

Συντελεστές:

Διασκευή/ Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

Μουσική/Μουσική Διδασκαλία: Χριστίνα Αργύρη

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Κίνηση/Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κυριαζής

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βικέντιος Χριστιανίδης

Στίχοι: Άρης Κυπριανού

Ενορχήστρωση: Γιώργος Ζαχαρίου

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Δέσποινα Στυλιανού

Βοηθός και Ηχογράφηση: Χάρης Γεωργίου

Ηχογράφηση φωνών: Αβραάμ Κοντός

Μίξεις: Βαγγέλης Τούντας

Κατασκευή Σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Παίζουν:

Μάριαν Κυπριανού, Γεωργία Νικολάου, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Χριστίνα Γερασίμου, Μαρία Ιωάννου, Χρίστος Χατζηαράπης.

Πληροφορίες

«Η Βασίλισσα του χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πρεμιέρα: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 11.00 το πρωί

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11.00 το πρωί.

Γενική είσοδος: €13 [Δωρεάν είσοδος για θεατές με κινητικά προβλήματα]

Τοποθεσία: Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Προπώληση εισιτηρίων: www.satirikotheatro.com

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά. Για παιδιά ηλικίας από τριών ετών και άνω

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ του Σατιρικού Θεάτρου 22312940 & email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy

Χορηγοί:

BARISTRO ALL DAY BAR και PASTA STRADA

ANIMAL CARE VETERINARY CENTER

BLACK LEMON TV

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΟΜΕGA CHANNEL και ΔΡΟΜΟΣ 100,5