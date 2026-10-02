Τιμητικό αφιέρωμα στον ζωγράφο και συνθέτη Ανδρέα Εφεσόπουλο στη Λεμεσό

Την καλλιτεχνική διαδρομή του ζωγράφου και συνθέτη Ανδρέα Εφεσόπουλου τιμά το Πολιτιστικό Σωματείο Λεμεσού «Αριστοκύπριο», με μια εκδήλωση αφιερωμένη στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη ζωγραφική και τη μουσική.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Τα πρώτα βήματα της πορείας του καλλιτέχνη, στη ζωγραφική και τη μουσική…», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον χώρο του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού.

Η βραδιά θα αναπτυχθεί σε δύο θεματικές ενότητες, επιχειρώντας να φωτίσει την περίοδο κατά την οποία διαμορφώθηκαν οι δύο βασικές όψεις της δημιουργικής πορείας του Εφεσόπουλου.

Το πρώτο μέρος θα επικεντρωθεί στη ζωγραφική και στην περίοδο 1961-1974, με αναφορές στις σπουδές, τα πρώιμα έργα και την εικαστική εξέλιξη του καλλιτέχνη.

Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη μουσική δημιουργία του κατά την περίοδο 1968-1974. Συνθέσεις του Ανδρέα Εφεσόπουλου θα παρουσιαστούν ζωντανά, με τη φιλική συμμετοχή των Άθου Σαββίδη και Πανίκκου Τριμικλινιώτη.

Μέσα από τις δύο αυτές διαδρομές, το «Αριστοκύπριο» επιχειρεί να αναδείξει τα πρώτα βήματα ενός δημιουργού που ανέπτυξε την καλλιτεχνική του παρουσία παράλληλα στη ζωγραφική και τη μουσική και συνδέθηκε με την πολιτιστική ζωή της Λεμεσού.

Πληροφορίες

«Τα πρώτα βήματα της πορείας του καλλιτέχνη, στη ζωγραφική και τη μουσική…»

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, 19:30

Χώρος: Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού [16ης Ιουνίου 1943, αρ. 8, Λεμεσός]

Περισσότερες πληροφορίες: 99645255