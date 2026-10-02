Σκοτεινή ψυχεδέλεια, post-punk και darkwave συναντώνται στο Warehouse 49

Σε έναν νέο χώρο στον Στρόβολο μεταφέρεται η φθινοπωρινή συνάντηση που διοργανώνει το Void Cy, φέρνοντας μαζί τρία σχήματα από Κύπρο, Ελλάδα και Βέλγιο.

Το «SARKA / PSYCHEDELIC TRIPS TO DEATH / BADTIME» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Warehouse 49, με μια μουσική βραδιά που κινείται ανάμεσα στη σκοτεινή ψυχεδέλεια, το post-punk, το darkwave, την EBM και το synth-punk.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι SARKA από την Κύπρο, οι Psychedelic Trips To Death από την Ελλάδα και οι BADTIME από το Βέλγιο, ενώ τη βραδιά θα κλείσει με set το VOID.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το μουσικό τοπίο της βραδιάς θα χτιστεί πάνω σε «παραμορφωμένες κιθάρες, υπνωτικά synths και επίμονους ηλεκτρονικούς παλμούς», σε μια συνάντηση με αρκετό, όπως σημειώνουν, «ηλεκτρισμό για να ξεσηκώσει ζώντες και τεθνεώτες».

Closing set: VOID

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SARKA / Psychedelic Trips To Death / BADTIME

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, 19:00

ΤοποθεσίαWarehouse 49, Οδός Γαλλίας 49, Στρόβολος

Τιμή εισιτηρίου: €20 προπώληση / €25 στην είσοδο