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«Η τέχνη στον δημόσιο χώρο: Ιστορία, προκλήσεις και μεταμορφώσεις»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.10.2026 15:15
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© Λεβέντειος Πινακοθήκη.

Η Δρ Συραγώ Τσιάρα, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, έρχεται στη Λευκωσία για μια διάλεξη γύρω από την ιστορία της δημόσιας τέχνης, τις μεταμορφώσεις της και τις συγκρούσεις που προκαλεί η παρουσία, ή η απομάκρυνση, μνημείων από τον δημόσιο χώρο.

Πώς αλλάζει η σχέση της τέχνης με τον δημόσιο χώρο και τι συμβαίνει όταν ένα μνημείο παύει να εκφράζει την κοινωνία που το περιβάλλει; Η Λεβέντειος Πινακοθήκη υποδέχεται την ιστορικό τέχνης και Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Δρ Συραγώ Τσιάρα, στο πλαίσιο του θεσμού «Διαλέξεις της Τετάρτης».

Η διάλεξη, με τίτλο «Η τέχνη στον δημόσιο χώρο: Ιστορία, προκλήσεις και μεταμορφώσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης».

Με αφετηρία την ιστορία της δημόσιας γλυπτικής στην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, η Δρ Τσιάρα θα εξετάσει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η τέχνη καταλαμβάνει και νοηματοδοτεί τον δημόσιο χώρο, αλλά και το πώς μεταβάλλονται οι μορφές, ο ρόλος και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις περιπτώσεις ρήξεων γύρω από δημόσια μνημεία, ακόμη και στην απομάκρυνσή τους από τον χώρο στον οποίο είχαν τοποθετηθεί. Πρόκειται για φαινόμενα που συνδέονται με τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τοπικές κοινωνίες, κράτη, ιδρύματα και ομάδες πολιτών αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τη δημόσια σφαίρα.

Η θεματική συνδέεται και με την ερευνητική πορεία της ίδιας της Συραγώς Τσιάρα, καθώς η διδακτορική της διατριβή επικεντρώθηκε στον ρόλο της δημόσιας γλυπτικής στη διαμόρφωση της εθνικής μνήμης.

Η Δρ Τσιάρα βρίσκεται από το 2022 στη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως επιμελήτρια της Συλλογής Κωστάκη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ως διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του MOMus, ενώ έχει διατελέσει επιμελήτρια του Ελληνικού Περιπτέρου στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας.

Πληροφορίες

«Η τέχνη στον δημόσιο χώρο: Ιστορία, προκλήσεις και μεταμορφώσεις»

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, 19:30

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», Λεβέντειος Πινακοθήκη

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 22 668838, Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–13:00 & 14:00–16:30

Γλώσσα: Ελληνικά. Οι πόρτες του αμφιθεάτρου κλείνουν στις 19:40. Κρατήσεις απαραίτητες στο rsvp@leventisgallery.org. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

 

 

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ΣΥΡΑΓΩ ΤΣΙΑΡΑ
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