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«Ανακουτρέφκω»: Ο θεατρικός μονόνολογος παρουσιάζεται ξανά σε Λευκωσία και Λεμεσό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.10.2026 16:26
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Από τον θεατρικό μονόλογο «Ανακουτρέφκω». © Άντρεα Μαύρου.

Ο θεατρικός μονόλογος «Ανακουτρέφκω» επιστρέφει με νέο κύκλο παραστάσεων σε Λευκωσία και Λεμεσό, αντλώντας από τη σύγχρονη και παγκόσμια λογοτεχνία για να μιλήσει για τη μνήμη, την υπαρξιακή αγωνία και τη σύγχρονη ζωή.

Με νέο κύκλο παραστάσεων επιστρέφει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ο θεατρικός μονόλογος «Ανακουτρέφκω», σε σύλληψη κειμένου της Άντρεα Μαύρου και σκηνοθεσία της Άννας Γιαγκιώζη.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2026, στις 20:30, στο Θεατράκι του ΡΙΚ στη Λευκωσία, ενώ θα ακολουθήσουν δύο παραστάσεις στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2026, την ίδια ώρα, στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό.

Πρόκειται για έναν μονόλογο που κινείται ανάμεσα στην υπαρξιακή αγωνία και στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης, αντλώντας έμπνευση από σύγχρονα δοκίμια και κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μεταξύ άλλων από έργα των Σάμιουελ Μπέκετ, Χρόνη Μίσσιου και Τόμας Όστερμάιερ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας χαρακτήρας σε αναμονή, ένα παγκάκι και μια επείγουσα κατάσταση. Η παράσταση αναπτύσσεται ως μια «πυροτεχνική κριτική» στη σύγχρονη ζωή, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την κατάθλιψη, τη συναισθηματική αποστασιοποίηση και τη μνήμη.

Ιδιαίτερο συμβολικό ρόλο αποκτά η Κόρη της Κύπρου, η γυναικεία μορφή που απεικονιζόταν στην κυπριακή λίρα, η οποία επιστρέφει στην παράσταση ως σύμβολο μνήμης. Μαζί της, το χώμα και η κυπριακή φράση «ανακουτρέφκω το πέρκι τζαι θυμηθώ» γίνονται στοιχεία της σκηνικής αφήγησης.

Τη δραματουργική επεξεργασία υπογράφουν οι Άννα Γιαγκιώζη και Άντρεα Μαύρου, τη μουσική σύνθεση και επιμέλεια ο The Professor και τον σχεδιασμό φωτισμού ο Αχιλλέας Μουσκής.

Πληροφορίες

«Ανακουτρέφκω»

Τιμή εισιτηρίου: €15

Για κρατήσεις: 99830202

Παραστάσεις

Λευκωσία

Ημερομηνία και ώρα: 19 & 20 Οκτωβρίου 2026, 20:30

Χώρος: Θεατράκι ΡΙΚ

Λεμεσός

Ημερομηνία και ώρα: 9 & 10 Νοεμβρίου 2026, 20:30

Χώρος: Ξυδάδικο

 

 

 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
μονόλογος
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΡΙΚ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
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