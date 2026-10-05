«Από το Αν στο Αντέχουμε»: Δύο ποιήτριες και έξι μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή του Συνεργείου

Δύο ποιήτριες και έξι μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή του Συνεργείου στη Λεμεσό, στην παράσταση «Από το Αν στο Αντέχουμε» των OSMOSIS, μια σύμπραξη ποίησης, αφήγησης και ροκ μουσικής που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Στην Υπόγεια Σκηνή του Πολυχώρου «Συνεργείο», οι ποιήτριες Θέκλα Γεωργίου και Μαρία Κούβαρου μεταφέρουν τον λόγο τους στη σκηνή και συνομιλούν με μουσικούς της εγχώριας ροκ σκηνής. Η ποίηση συναντά τη μουσική, την αφήγηση και την εικόνα, σε μια παράσταση που κινείται, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, από το «αν» προς το «αντέχουμε».

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία μέρη και επιχειρεί να χαρτογραφήσει μια διαδρομή από τις «ρωγμές της ύπαρξης» μέχρι την κάθαρση, με τον ήχο, τη φωνή και την ερμηνεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα γύρω από τη μετάβαση από το προσωπικό βίωμα στη συλλογική εμπειρία, την αντοχή απέναντι στις αντιξοότητες και τη δύναμη που μπορεί να προκύψει μέσα από τη συνύπαρξη.

Βασικό οδηγό της σκηνικής αφήγησης αποτελεί η ροκ μουσική, ενώ το οπτικό υλικό του Κωνσταντίνου Πελεκανή συμπληρώνει την παράσταση, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στον λόγο, τον ήχο και την εικόνα.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Θέκλα Γεωργίου και Μαρία Κούβαρου στην ποίηση, αφήγηση και τα φωνητικά, καθώς και η Era στην αφήγηση και τα φωνητικά. Στους μουσικούς περιλαμβάνονται οι Δημήτρης Κωνσταντίνου, Στέφανος Αναστασιάδης, Κυριάκος Χαραλάμπους και Πάρης Αντωνιάδης.

Πληροφορίες

«Από το Αν στο Αντέχουμε»

Ημερομηνία και ώρα:Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, 18.30

Τοποθεσία: Πολυχώρος «Συνεργείο» - Υπόγεια Σκηνή [Ελευθερίας 91, Λεμεσός]

Τιμή εισιτηρίου: €10

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 97697289