Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Farewell Party του Cyprus Rocks Festival 2026 στον Πρωταρά

Με το Farewell Party ολοκληρώνεται το Cyprus Rocks Festival 2026, το οποίο πραγματοποιείται στον Πρωταρά από την 1η μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Στη βραδιά λήξης εμφανίζονται οι Small Fakers και Fleetwood Bac, δύο βρετανικά tribute acts αφιερωμένα στη μουσική των Small Faces και των Fleetwood Mac. Το φεστιβάλ, με σύνθημα «Where Rock Legends Live On», έφερε φέτος στην Κύπρο σειρά tribute συγκροτημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Τρίτη 6/10, 18.00 | Polyxenia Isaak, Περνέρας 31Β, Πρωταράς | Είσοδος €35

Εργαστήρια παραδοσιακού χορού και χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού

Το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών αρχίζει τα εργαστήριά του για τη νέα δημιουργική χρονιά, με μαθήματα παραδοσιακού χορού και χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού. Μια νέα χρονιά αφιερωμένη στην παράδοση, τον χορό και τη μουσική ξεκινά στους Αγίους Ομολογητές.

Τρίτη 6/10, 18.15 | Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, Στρόβολος | Από €10

Ο «Sebastian» των Nova Melancholia στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Η θεατρική περφόρμανς «Sebastian» της ομάδας Nova Melancholia, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα, παρουσιάζεται για δύο βραδιές στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Η παράσταση, που τιμήθηκε με το Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών Ελλάδας, προσεγγίζει τη μορφή του Αγίου Σεβαστιανού ως πολιτισμικό αρχέτυπο. Συνδυάζοντας θέατρο, εικαστικές τέχνες, ποίηση, μουσική και χορό, εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ομορφιά, τη σωματικότητα, τον πόνο και το μαρτύριο, φτάνοντας μέχρι τις αναφορές στην επιδημία του AIDS.

Τρίτη 6/10, 20.00 | Studio Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, Μουσείου 6, Λευκωσία

«Πάντα Γελαστοί και Γελασμένοι» – Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Τάνια Τσανακλίδου ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Η συναυλία «Πάντα Γελαστοί και Γελασμένοι» είναι αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Έλληνα συνθέτη, με τέσσερις ερμηνευτές που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές περιόδους και τραγούδια της μουσικής του διαδρομής.

Τρίτη 6/10, 20.00 | Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας, Λευκωσία

Οι Dal φέρνουν την κορεατική μουσική παράδοση στην Αξιοθέα

Το κορεατικό ντουέτο Dal, ένα από τα σχήματα της νέας μουσικής σκηνής της Νότιας Κορέας που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση της παράδοσης με τη σύγχρονη μουσική έκφραση, εμφανίζεται στο Αρχοντικό Αξιοθέας. Οι Hyeyoung Hwang και Suyean Ha αξιοποιούν τις εκφραστικές δυνατότητες δύο παραδοσιακών κορεατικών εγχόρδων, του geomungo και του gayageum, δημιουργώντας έναν ήχο όπου η κορεατική μουσική παράδοση συναντά τον μινιμαλισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τον σύγχρονο πειραματισμό. Η συναυλία εντάσσεται στο 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τρίτη 6/10, 20.30 | Αρχοντικό Αξιοθέας, Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής», Λευκωσία

Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει το «Ρεμπέτικο»

Ο Γιώργος Νταλάρας φέρνει στην Κύπρο τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο», αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Μετά από δύο χρόνια εμφανίσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αίθουσες, παρουσιάζει τη μουσική διαδρομή του ρεμπέτικου σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να αναδείξει το ύφος και το ιδιαίτερο ηχόχρωμά του. Μαζί του εμφανίζονται η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης, καθώς και ομάδα μουσικών.

Τρίτη 6/10, 20.30 | Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄, Σχολή Τυφλών, Λευκωσία | Εισιτήρια από €25

«Το Πάρτυ της Ζωής Μου» με την Ελένη Ράντου

Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με «Το Πάρτυ της Ζωής Μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για πέμπτη χρονιά και έχει ξεπεράσει τις 600 sold out παραστάσεις. Το έργο ακολουθεί την ηρωίδα από τα παιδικά της χρόνια μέχρι το σήμερα, ξετυλίγοντας πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, απωλειών και αντιφάσεων με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανέστης Αζάς, ενώ μουσικά συνοδεύουν ο Αλέξανδρος Ιακώβου και η Χρύσα Λερογιάννη.

Τρίτη 6/10, 20.30 | Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού | Εισιτήρια €25 και €30