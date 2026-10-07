Στον Τοίχο στα Λύμπια: O Twenty Three δημιουργεί ζωντανά μια νέα τοιχογραφία

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 17.00 έως τις 20.00, το ABR προσκαλεί το κοινό στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών. Όσο ο Twenty Three δημιουργεί τη νέα τοιχογραφία, συναντιόμαστε για μια ανοιχτή κουβέντα γύρω από τους χώρους που μας φέρνουν κοντά, την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και όσα μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί.

Το έργο κινείται γύρω από έννοιες όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, η παραμονή και η απώλεια. Αφήνει ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη σχέση μας με έναν χώρο και τη δυνατότητα να νιώθουμε ότι μπορούμε πραγματικά να παραμείνουμε σε αυτόν.

Στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, τα ερωτήματα αυτά αποκτούν και μια συλλογική διάσταση. Πώς ένας χώρος που ανοίγει γίνεται τόπος συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής; Τι εμπειρίες, μνήμες και ιδέες μπορούν να μοιραστούν διαφορετικές γενιές και πώς μπορούν να συμβάλουν στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς τους;

Νέοι, κάτοικοι και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν ιδέες και να φανταστούν δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μαζί. Η κουβέντα ανοίγει χώρο για διαφορετικές φωνές: τι μας ενθαρρύνει να πάρουμε μέρος, ποια εμπόδια συναντάμε και τι θα θέλαμε να συμβαίνει σε έναν χώρο πολιτισμού;

Ο Twenty Three επί το έργο σε προηγούμενη τοιχογραφία, στο κέντρο της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Ελάτε να δείτε την τοιχογραφία να παίρνει μορφή, να ακούσετε και να μοιραστείτε τις δικές σας σκέψεις. Δεν χρειάζεται να δραστηριοποιείται κανείς ήδη στον πολιτισμό για να συμμετάσχει. Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 17:00-20:00

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών

Δήλωση συμμετοχής: https://toixos-malountas.netlify.app/

Το ‘EUnity20’ είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με @alternativebrainsrule @yeu_cyprus @sigmalivecom @sigmalive.en @uol.ac.cy @uol_researchcenter.