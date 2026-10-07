Parathyro logo
Ατζέντα
Στον Τοίχο στα Λύμπια: O Twenty Three δημιουργεί ζωντανά μια νέα τοιχογραφία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.10.2026 09:06
Header Image

Όσο ο Twenty Three δημιουργεί τη νέα τοιχογραφία, συναντιόμαστε για μια ανοιχτή κουβέντα γύρω από τους χώρους που μας φέρνουν κοντά, την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και όσα μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 17.00 έως τις 20.00, το ABR προσκαλεί το κοινό στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών. Όσο ο Twenty Three δημιουργεί τη νέα τοιχογραφία, συναντιόμαστε για μια ανοιχτή κουβέντα γύρω από τους χώρους που μας φέρνουν κοντά, την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και όσα μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί.

Το έργο κινείται γύρω από έννοιες όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, η παραμονή και η απώλεια. Αφήνει ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη σχέση μας με έναν χώρο και τη δυνατότητα να νιώθουμε ότι μπορούμε πραγματικά να παραμείνουμε σε αυτόν.

Στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, τα ερωτήματα αυτά αποκτούν και μια συλλογική διάσταση. Πώς ένας χώρος που ανοίγει γίνεται τόπος συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής; Τι εμπειρίες, μνήμες και ιδέες μπορούν να μοιραστούν διαφορετικές γενιές και πώς μπορούν να συμβάλουν στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς τους;

Νέοι, κάτοικοι και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν ιδέες και να φανταστούν δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μαζί. Η κουβέντα ανοίγει χώρο για διαφορετικές φωνές: τι μας ενθαρρύνει να πάρουμε μέρος, ποια εμπόδια συναντάμε και τι θα θέλαμε να συμβαίνει σε έναν χώρο πολιτισμού;

Ο Twenty Three επί το έργο σε προηγούμενη τοιχογραφία, στο κέντρο της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Ελάτε να δείτε την τοιχογραφία να παίρνει μορφή, να ακούσετε και να μοιραστείτε τις δικές σας σκέψεις. Δεν χρειάζεται να δραστηριοποιείται κανείς ήδη στον πολιτισμό για να συμμετάσχει. Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 17:00-20:00

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών

Δήλωση συμμετοχής: https://toixos-malountas.netlify.app/

Το ‘EUnity20’ είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με @alternativebrainsrule @yeu_cyprus @sigmalivecom @sigmalive.en @uol.ac.cy @uol_researchcenter.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Λύμπια
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα