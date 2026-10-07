«Artist Talks for Kids»: Επιστρέφουν στο Κυπριακό Μουσείο - Τα παιδιά συνομιλούν ξανά με καλλιτέχνες

Μετά τον πρώτο κύκλο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη άνοιξη και το καλοκαίρι, τα «Artist Talks for Kids x The Cyprus Museum» επιστρέφουν στο Κυπριακό Μουσείο με πέντε νέες συναντήσεις. Από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, παιδιά ηλικίας 7-12 ετών θα συναντήσουν σύγχρονους καλλιτέχνες και θα εξερευνήσουν, μέσα από διάλογο και δημιουργικές δραστηριότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στην τέχνη, τα αρχαιολογικά εκθέματα και τη θεματική των ζώων.

Η δεύτερη σειρά του εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος οργανώνεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνει πέντε αυτοτελή Artist Talks, στα οποία τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρακτική διαφορετικών καλλιτεχνών και να τη συνδέσουν με αντικείμενα και αναπαραστάσεις από τις συλλογές του Κυπριακού Μουσείου.

Από τον πρώτο κύκλο των «Artist Talks for Kids x The Cyprus Museum». Φωτ.: Ιωάννα Οικονομίδου.

Κεντρικός άξονας του φετινού κύκλου είναι τα «Ζώα». Η θεματική προσεγγίζεται τόσο μέσα από αρχαιολογικά εκθέματα που περιλαμβάνουν απεικονίσεις ζώων όσο και μέσα από τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Οι δράσεις εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων, τη φύση, τη βιοποικιλότητα, τις μυθολογικές αναπαραστάσεις και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Από τον πρώτο κύκλο των «Artist Talks for Kids x The Cyprus Museum». Φωτ.: Ιωάννα Οικονομίδου.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την παρατήρηση και τη συζήτηση γύρω από την τέχνη και τα αρχαιολογικά αντικείμενα, και τη δημιουργική παραγωγή από τα ίδια τα παιδιά. Στόχος είναι η εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη τέχνη και το μουσείο, αλλά και η ανάπτυξη διαφορετικών τρόπων θέασης και ερμηνείας των εκθεμάτων.

Την επιμέλεια έχουν η μουσειοπαιδαγωγός Έλενα Παναγιώτου και ο εικαστικός καλλιτέχνης Παναγιώτης Ανδρέου.

Στη δεύτερη σειρά συμμετέχουν οι Αντωνία Κάττου και Κοραλία Στεργίδη, η Έφη Σαββίδη, η Κυριακή Κώστα, ο Πήτερ Εραμιάν και ο Κωνσταντίνος Ταλιώτης.

Από τον πρώτο κύκλο των «Artist Talks for Kids x The Cyprus Museum». Φωτ.: Ιωάννα Οικονομίδου.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

Αντωνία Κάττου & Κοραλία Στεργίδη

Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 10.00-11.45

Έφη Σαββίδη

Ημερομηνία: 7 Νοεμβρίου 2026

Ώρα διεξαγωγής: 10.00-11.45

Κυριακή Κώστα

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 10.00-11.45

Πήτερ Εραμιάν

Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 10.00-11.45

Κωνσταντίνος Ταλιώτης

Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 10.00-11.45

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κάθε συνάντηση λειτουργεί αυτοτελώς. Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα 10 παιδιά και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι κρατήσεις είναι απαραίτητες και πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία θα ενεργοποιείται ξεχωριστά για κάθε εργαστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες: 99883150