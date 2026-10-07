«Opening the book»: Η Λία Χαράκη ανοίγει το αρχείο των έργων της

Ένα βιβλίο που συγκεντρώνει πενήντα έργα της Λίας Χαράκη γίνεται η αφετηρία για μια ζωντανή συνάντηση μεταξύ καλλιτέχνιδας, έργου και κοινού. Το «Opening the Book», που παρουσιάζεται στην Gallery 45 στο πλαίσιο του Limassol Art Walks 2026, είναι μια διαδραστική περφόρμανς της Χαράκη σε συνεργασία με τον πολυθεματικό καλλιτέχνη Χρίστο Κυριακίδη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έκδοση «Performance Works of Lia Haraki», η οποία κυκλοφόρησε το 2025 και συγκεντρώνει κείμενα και εικόνες από πενήντα έργα της καλλιτέχνιδας.

Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, οι επισκέπτες καλούνται να ανοίξουν τυχαία το βιβλίο σε οποιαδήποτε σελίδα. Με αφετηρία το έργο που θα εμφανιστεί, η Χαράκη θα ανταποκρίνεται αυθόρμητα, μοιράζοντας μια σύντομη ιστορία, ένα περιστατικό ή μια σκέψη γύρω από τη δημιουργική διαδικασία του συγκεκριμένου έργου.

Η συνεργασία, ωστόσο, επεκτείνεται πέρα από την περφόρμανς. Ο Χρίστος Κυριακίδης παρουσιάζει δύο γλυπτικά έργα που δημιουργήθηκαν για την έκδοση, τα «Standing Object / The Spine» και «Lay Low». Κατασκευασμένα από επένδυση ξύλου δρυός με υποστηρικτικές κατασκευές MDF, λειτουργούν ως φυσικές βάσεις για το βιβλίο, επεκτείνοντάς το πέρα από την τυπωμένη σελίδα και στον χώρο.

Μέσα από τη συνύπαρξη της περφόρμανς, της έκδοσης και της γλυπτικής, η Χαράκη και ο Κυριακίδης δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα στην περφόρμανς και το αντικείμενο, μετατρέποντας το βιβλίο από αρχείο προηγούμενων έργων σε μια ζωντανή και διαδραστική εμπειρία.

Τα γλυπτικά έργα θα παρουσιάζονται στην Gallery 45 από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, ενώ το «Opening the Book» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 18:00. Πρόκειται για περφόρμανς διάρκειας, με τους επισκέπτες να μπορούν να προσέλθουν και να παραμείνουν στον χώρο για όσο επιθυμούν.

Πληροφορίες

Opening the book στο Limassol Art Walks

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ώρες διεξαγωγής: 16:00-18:00

Τοποθεσία: Gallery 45, Λεμεσός