Το Σολώνειον παρουσιάζει το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη

Το μυθιστόρημα «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη παρουσιάζουν το Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου και οι Εκδόσεις Πατάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.
Την εισαγωγή στην εκδήλωση θα κάνει η Νάσια Διονυσίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτείας.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος, ο οποίος στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα για το νέο της μυθιστόρημα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου στον Στρόβολο.
Πληροφορίες
Παρουσίαση του βιβλίου «Έτσι τελειώνει ο κόσμος»
Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026
Ώρα διεξαγωγής: 19:00
Τοποθεσία: Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, Βυζαντίου 24, Στρόβολος, Λευκωσία
Πληροφορίες: 22 666799