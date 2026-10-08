Το Σολώνειον παρουσιάζει το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη

Το μυθιστόρημα «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη παρουσιάζουν το Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου και οι Εκδόσεις Πατάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Την εισαγωγή στην εκδήλωση θα κάνει η Νάσια Διονυσίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτείας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος, ο οποίος στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα για το νέο της μυθιστόρημα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου στον Στρόβολο.

Πληροφορίες

Παρουσίαση του βιβλίου «Έτσι τελειώνει ο κόσμος»

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026

Ώρα διεξαγωγής: 19:00

Τοποθεσία: Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, Βυζαντίου 24, Στρόβολος, Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 666799