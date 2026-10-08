Art Seen: Ο Shaheer Zazai παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο τη σειρά «A Petal for a Petal» στo Limassol Art Walks

Για πρώτη φορά στην Κύπρο παρουσιάζονται τα υφασμάτινα έργα με ανθικά μοτίβα του Shaheer Zazai, μέσα από την έκθεση «A Petal for a Petal», που διοργανώνει η Art Seen στο πλαίσιο του Limassol Art Walks 2026.

Η εστιασμένη pop-up έκθεση, σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη, θα φιλοξενηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Aleph στη Λεμεσό.

Με αφετηρία τη βιωματική σχέση του με τα αφγανικά χαλιά, ο Zazai διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα υφάσματα και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως συστήματα καταγραφής και μετάδοσης γνώσης.

Στα έργα της έκθεσης, τα άνθη απομακρύνονται από τη λειτουργία του διακοσμητικού μοτίβου και μετατρέπονται σε «φωτεινούς μάρτυρες», που παρατηρούν τη σχέση και την ανισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τον φυσικό κόσμο. Πλέγματα, επανάληψη και συσσώρευση διαμορφώνουν τις συνθέσεις, με το ίδιο το φως να αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας του θεατή.

Παράλληλα, στη Λευκωσία συνεχίζεται μέχρι τις 6 Νοεμβρίου η ατομική έκθεση του Andreas Kalli «The Future of the Past» στην Art Seen, επίσης σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη. Στο νέο σώμα έργων του, ο Kalli συνδυάζει γλυπτική, κινητικές εγκαταστάσεις, ζωγραφική και χαρακτικά, διερευνώντας τη σχέση του ατόμου με το κοινωνικό και υπαρξιακό του περιβάλλον. Την έκθεση συνοδεύει κείμενο της ιστορικού τέχνης Νίκης Παπασπύρου.

Λόγω της συμμετοχής της Art Seen στο Limassol Art Walks, ο εκθεσιακός της χώρος στη Λευκωσία θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και θα λειτουργήσει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Πληροφορίες

Shaheer Zazai | A Petal for a Petal

Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 17:00-21:00

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00-21:00 | Σάββατο & Κυριακή 11:00-18:00

Τοποθεσία: Aleph, Αθηνών 80, Λεμεσός

Διάρκεια: 9-11 Οκτωβρίου 2026