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Το «ttavlaki» στήνει τραπέζι στο προζάκ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.10.2026 12:10
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Μια νέα συλλογικότητα, το «ttavlaki», διοργανώνει την πρώτη της συνάντηση στο προζάκ, προσκαλώντας τον κόσμο να παίξει τάβλι, να γνωριστεί και να περάσει ένα χαλαρό απόγευμα με μουσική, φαγητό και ποτό.

Το τάβλι, ένα παιχνίδι βαθιά συνδεδεμένο με την καθημερινότητα και την κουλτούρα μας, γίνεται η αφορμή για μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Η συλλογικότητα «ttavlaki» πραγματοποιεί την πρώτη της συνάντηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 17:00, στο Προζάκ, στη Λευκωσία.

Με αφετηρία ένα παιχνίδι που παραδοσιακά συγκεντρώνει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, η πρωτοβουλία επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και χαλαρής διασκέδασης.

Για την πρώτη της διοργάνωση, η ομάδα συνδυάζει τις παρτίδες τάβλι με μουσική, φαγητό, ποτό και καλή παρέα, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάσταση του παιχνιδιού.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στόχος δεν είναι ο ανταγωνισμός ή η διεξαγωγή κάποιου τουρνουά, αλλά η ευκαιρία να παίξει κανείς, να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να περάσει όμορφα, χωρίς πίεση.

Η συνάντηση είναι ανοικτή σε όλους, ανεξαρτήτως εμπειρίας στο τάβλι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν είτε με την παρέα τους είτε μόνοι, ενώ όσοι διαθέτουν δικό τους τάβλι ενθαρρύνονται να το φέρουν μαζί τους.

Πληροφορίες

ttavlaki στο Πρόζακ

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 17:00

Χώρος: Προζάκ, Λευκωσία

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Το τάβλι
ΠΡΟΖΑΚ
ΤΑΒΛΙ
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