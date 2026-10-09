Στον Πεδιαίο θα παρουσιαστούν σήμερα τα αποτελέσματα του RE:FRAME

Τα αποτελέσματα του Θερινού Εργαστηρίου Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων «RE:FRAME – Υποδομές Επανάχρησης» παρουσιάζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της εγκατάστασης, στον Πεδιαίο, πίσω από το Δημαρχείο Στροβόλου.

Το εργαστήρι διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick, με επίκεντρο την επανάχρηση υλικών και τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διαμόρφωσης του χώρου.

Μέσα από μια συλλογική διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής, οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν μια προσωρινή υποδομή από σκαλωσιές σε μια ευέλικτη και επαναχρησιμοποιήσιμη αρχιτεκτονική κατασκευή.

Η εγκατάσταση φιλοξενεί επιμέρους παρεμβάσεις που εξετάζουν ζητήματα σκίασης, φυσικού φωτισμού, αερισμού, ιδιωτικότητας και δημόσιας χρήσης του χώρου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες προσαρμογής μιας κατασκευής σε διαφορετικές ανάγκες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, η εγκατάσταση προσεγγίζει την αρχιτεκτονική ως ένα ανοικτό και μεταβαλλόμενο σύστημα, στο οποίο η συνεργασία, η προσαρμογή και η επανάχρηση αποτελούν βασικές αρχές σχεδιασμού.

Η παρουσίαση στον Πεδιαίο δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τα αποτελέσματα του εργαστηρίου στον ίδιο τον χώρο όπου υλοποιήθηκε η κατασκευή.

Πληροφορίες

RE:FRAME – Υποδομές Επανάχρησης

Παρουσίαση: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 18.00

Χώρος: Πεδιαίος, πίσω από το Δημαρχείο Στροβόλου

Διοργάνωση: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick.