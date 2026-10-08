39 παραστάσεις από όλη την Κύπρο στο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Με 39 παραστάσεις από ισάριθμα ερασιτεχνικά θεατρικά σύνολα επιστρέφει το Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που διοργανώνει για 39η χρονιά ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, ομάδες από όλη την Κύπρο παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, σχολικές αίθουσες και χώρους κοινοτήτων, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα με διαφορετικές θεατρικές προσεγγίσεις.

Το φετινό ρεπερτόριο περιλαμβάνει κωμωδίες, κλασικά θεατρικά έργα, σύγχρονη ελληνική και κυπριακή δραματουργία, διασκευές και παραστάσεις βασισμένες στην κυπριακή παράδοση.

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται είναι η «Μαντάμ Σουσού» και το «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά, «Ο βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ, η «Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο, το «Μιστέρο μπούφο» των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, η «Λυσιστράτη» και ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη, καθώς και η «Έντα Γκάμπλερ» του Χένρικ Ίψεν.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι κυπριακές παραγωγές, με έργα στην κυπριακή διάλεκτο και θεματολογία που αντλεί από την καθημερινότητα, τις κοινωνικές σχέσεις και την τοπική παράδοση.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια ετήσια συνάντηση ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, δίνοντας χώρο σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών διαδρομών να παρουσιάσουν τη δημιουργική τους δουλειά.

Την Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ αποτελούν η σκηνοθέτρια Μαρία Ιόλη Καρολίδου, η ηθοποιός Μάριαν Κυπριανού και η θεατρολόγος Βαλεντίνα Πολυκάρπου.

Πρόγραμμα παραστάσεων

Οκτώβριος

5 Οκτωβρίου: «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, Θεατρική Ομάδα Tabula Rasa. Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00.

9 Οκτωβρίου: «Γελά καλλύττερα όποιος γελά τελευταίος» του Γεώργιου Κωνσταντίνου, Πολιτιστικός Όμιλος Ακρωτηρίου. Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου Ακρωτηρίου, 20:00.

10 Οκτωβρίου: «Πτυχίο Εκατομμυρίων» της Γεωργίας Παπανικολάου Ζεβεδαίου, Backstage Theatre Workshops. Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Πολεμιδιών «Μίκης Θεοδωράκης», 20:00.

11 Οκτωβρίου: «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, Θεατρική Ομάδα Αντι-δρώντες. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 20:00.

13 Οκτωβρίου: «Ο βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ, Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση» Γιώργος και Δημήτρης Αναγιωτός. Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00.

16 Οκτωβρίου: «Ποιος εν ο μουχτάρης;» της Χρυστάλλας Παντελή, Νέοι Φωσηθοί. ΕΘΑΛ, Λεμεσός, 20:00.

21 Οκτωβρίου: «Αν έσιεις νουν στην τζιεφαλή: Τρία ευτράπελα κυπριακά παραμύθια», Θεατρική Ομάδα Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου. Αμφιθεατρική Αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», Αθηένου, 20:00.

22 Οκτωβρίου: «Ούλλα ανάποδα» του Δωρόθεου Δωροθέου, Θεατρική Ομάδα «Παρωδία». Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00.

23 Οκτωβρίου: «Το σχέδιο υγείας» του Ανδρέα Κουκκίδη, Θεατρικός Όμιλος ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Σύλλογος ΕΛΗΑ Λυθροδόντα, 20:00.

24 Οκτωβρίου: «Μιστέρο μπούφο» των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, Θεατρικό Εργαστήρι «Κιμωλία». Κοσμικόν Κέντρον Αντωνάκης, 20:00.

29 Οκτωβρίου: «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά, Θεατρική Ομάδα ΣΚΕ Σιάς. Σωματείο «Ομόνοια», Αγία Βαρβάρα, 19:30.

30 Οκτωβρίου: «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο, Θεατρική Ομάδα «Δώδεκα και Κάτι». Artos House, Λευκωσία, 20:00.

31 Οκτωβρίου: «Έγινε κι αυτός ο πόλεμος» του Κυριάκου Ευθυμίου, Θεατρική Ομάδα Δήμου Καραβά. Θέατρο ΕΝΑΦ Αγίας Φύλας, 20:00.

Νοέμβριος

1 Νοεμβρίου: «Η κόρη της προξενήτρας» της Λούλας Γεωργιάδου, Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, 19:00.

2 Νοεμβρίου: «Παπούτσι που τον τόπο σου τζαι ας ένει χωρκάτικο» της Χρυστάλλας Κορκού, Θεατρική Ομάδα Τίμης. Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 19:30.

3 Νοεμβρίου: «Εδώ γάμος εκεί γάμος πού είναι ο γάμος» της Μαρίας Ν. Κίτρα, Θεατρική Ομάδα «Απόλλων» Λυμπιών. Σωματείο Απόλλων Λυμπιών, 20:00.

4 Νοεμβρίου: «Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου, Πολιτιστικός Όμιλος Ομόνοια Αραδίππου. Δημοτικό Θέατρο Λυκείου Αραδίππου, 20:00.

5 Νοεμβρίου: «Για πάντα δικός μου», διασκευή του έργου «Μητέρα» του Φλοριάν Ζελέρ, (W)in the Margins & Garage. Flea Theatre, 20:30.

6 Νοεμβρίου: «Homo Cyprius» του Κυριάκου Κυριάκου, Θεατρικός Όμιλος Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών. Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Πυργών, 20:00.

7 Νοεμβρίου: «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη, Theamart Drama School. Wherehaus, 20:00.

8 Νοεμβρίου: «Εννα μας πεθάνει… ο τζύρης μας» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη, Θεατρικός Όμιλος «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, 18:30.

9 Νοεμβρίου: «Πλούτος… Another Success Story», παράσταση θεάτρου επινόησης από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αμαθούντας. Θέατρο ΕΝΑ, Β΄ Δημοτική Αγορά Λεμεσού, 20:00.

10 Νοεμβρίου: «Και η τσιγκουνιά φοβέρα θέλει!» της Λαμπριάνας Καυκαλιά, Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος «Τριδάτα Λιβαδιών». Δημοτικό Θέατρο «Ανδρέας Πασιουρτίδης», Περβόλια, 20:00.

11 Νοεμβρίου: «Μπαμ!» του Γιώργου Νεοφύτου, Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών. Σατιρικό Θέατρο, 20:00.

12 Νοεμβρίου: «Φτυστός ο μακαρίτης» της Πένυς Φυλακτάκη, Θεατρική Ομάδα «Απόκληροι Σκηνοβάτες». Κινηματοθέατρο Χριστόφορος, 20:00.

13 Νοεμβρίου: «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, Θεατρική Ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας «Obiter Dicta». Wherehaus 612, 20:00.

14 Νοεμβρίου: «Με το ζόρι πρόεδρος» του Κυριάκου Φλουρή, Θεατρικός Όμιλος Νέων «Ηρακλής» Παλαιχωρίου. Θέατρο «Κώστας Ιωακείμ», Παλαιχώρι, 20:00.

15 Νοεμβρίου: «Κορίτσια ημερολογίου» του Tim Firth, Θεατρικό Εργαστήρι Μαρίας Μιχαήλ και Χάρη Κκολού. Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00.

16 Νοεμβρίου: «Οι όρνιθες του Αριστοφάνη» του Ανδρέα Κουκκίδη, Ερασιτεχνική Ομάδα Θεάτρου «Η Κάτω Βρύση» Γεροσκήπου. Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00.

17 Νοεμβρίου: «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, Πολιτιστική Ομάδα «Εν Λευκωσία». Flea Theater, 18:00.

17 Νοεμβρίου: «Διαθήκη» των Ουρανίας Παπακυριακού και Μαρίας Χρυσοστόμου, Θάλλω. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, 20:30.

18 Νοεμβρίου: «Έντα Γκάμπλερ» του Χένρικ Ίψεν, Θεατρική Ομάδα «Άδωνις» Ιδαλίου. Κινηματοθέατρο Πανόραμα Ιδαλίου, 20:00.

19 Νοεμβρίου: «Εσωτερικό» του Μωρίς Μαίτερλινκ, Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 20:00.

19 Νοεμβρίου: «Το κράτος του Ττόφαλλου» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, Θεατρικός Όμιλος Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας. Κέντρο Ενηλίκων Δερύνειας, 20:00. Εκτός συναγωνισμού.

20 Νοεμβρίου: «Η παγίδα» του Ρομπέρ Τομά, Θεατρικός Όμιλος Γυμναστικού Συλλόγου «Κίμων» Ξυλοτύμπου. Σωματείο Γυμναστικού Συλλόγου «Κίμων», 18:00.

20 Νοεμβρίου: «Πλούτος» του Αριστοφάνη, Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις». Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Διαμερίσματος Λιβαδιών, 20:15.

21 Νοεμβρίου: «Μια φορά την εβδομάδα» του Ανδρέα Αριστοτέλους, Θεατρική Ομάδα «Τρίτο Κουδούνι». Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 20:30.

22 Νοεμβρίου: «Η μελωδία της ζωής» του Μιχάλη Μιχαήλ, Δεληθέατρο (ΕΟΔ Κόρνου). Αίθουσα Θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Κόρνου, 18:00.

22 Νοεμβρίου: «Ένας βλάκας τζαι μισός» του Δημήτρη Ψαθά, Θεατρικός Όμιλος «Ψευδαίσθηση». Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά, 20:15.

Πληροφορίες

39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Διάρκεια: 5 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 2026

Διοργάνωση: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)