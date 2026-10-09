ΤΕΠΑΚ: Η Κύπρος στο επίκεντρο της διεθνούς γραφιστικής δημιουργίας με την 3η Διεθνή Τριενάλε Αφίσας

Η 3η Διεθνής Τριενάλε Αφίσας Κύπρου (Cyprus Poster Triennial-CPT) συνεχίζει την πορεία της ως μια διεθνής πλατφόρμα αφιερωμένη στη σύγχρονη αφίσα, αναδεικνύοντας παράλληλα την Κύπρο σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας σχεδιαστικής κοινότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διοργάνωση του 2026 παρουσιάζει μια έκθεση με περισσότερα από 300 επιλεγμένα έργα, τα οποία προέκυψαν μέσα από Ανοικτή Διεθνή Πρόσκληση, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 3.000 συμμετοχές από δημιουργούς που εκπροσωπούν περισσότερες από 100 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση της Τριενάλε.

Από την ίδρυσή της το 2019, η Διεθνής Τριενάλε Αφίσας Κύπρου (Cyprus Poster Triennial-CPT) έχει καθιερωθεί ως μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα αφιερωμένη στη γραφιστική και την οπτική επικοινωνία. Η αφίσα προσεγγίζεται ως ένα δυναμικό μέσο που διαχρονικά μεταφέρει ιδέες, διαμορφώνει τον δημόσιο λόγο και αποτυπώνει την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα κάθε εποχής.

Η φετινή Τριενάλε, που φιλοξενείται στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, οργανώνεται γύρω από έξι θεματικές κατηγορίες: Κοινωνικές Αφίσες, Πολιτιστικές Αφίσες, Διαφημιστικές & Εμπορικές Αφίσες, Animated/Motion Posters, Πειραματικές Αφίσες και τη θεματική κατηγορία Modernism(s) and the Fabulous Now!, η οποία προσκαλεί τους δημιουργούς να επανεξετάσουν την κληρονομιά του Μοντερνισμού μέσα από μια σύγχρονη οπτική.

Η πλειονότητα των επιλεγμένων έργων ανήκει στις Κοινωνικές και Πολιτιστικές Αφίσες, αναδεικνύοντας τον ιστορικό ρόλο της αφίσας ως μέσου κοινωνικής ευαισθητοποίησης, πολιτιστικής συμμετοχής και δημόσιου διαλόγου. Τα έργα αυτά αποδεικνύουν ότι η οπτική επικοινωνία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία διαμόρφωσης συλλογικής συνείδησης.

Παράλληλα, η κατηγορία Animated/Motion Posters σηματοδοτεί τη διεύρυνση της Τριενάλε προς τις νέες τεχνολογίες και τις εξελισσόμενες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας. Μέσα από την κίνηση και το animation, η αφίσα υπερβαίνει τη στατική έντυπη επιφάνεια και μετασχηματίζεται σε ένα πολυδιάστατο οπτικό μέσο που επαναπροσδιορίζει τη σχέση δημιουργού και θεατή.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων που περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις για σχολεία και το ευρύ κοινό, καθώς και συναντήσεις μεταξύ κοινού, επαγγελματιών και φοιτητών. Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Τριενάλε επιδιώκει να καλλιεργήσει την οπτική παιδεία και να ενισχύσει τον κριτικό διάλογο γύρω από τον ρόλο της οπτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Εγκαίνια: 16 Οκτωβρίου 2026, 18:00-22:00, καλωσόρισμα/χαιρετισμός 19:00

Διάρκεια: 16 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Επιμελητική Ομάδα:

Ευριπίδης Ζαντίδης

Όμηρος Παναγίδης

Σάββας Ξυνάρης

Άρτεμις Ελευθεριάδου

Διοργάνωση & Χορηγία:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφιστικής

Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Φίλιππος Βασιλειάδης

Σε συνεργασία με:

Δήμο Λεμεσού

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Σχεδιασμός Έκθεσης :

Ελεονώρα Χατζηγεωργίου

Χώρος:

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Οδός Στάθη Παπαδάκη

3036 Λεμεσός, Κύπρος