Ειδικές προβολές και παράλληλες δράσεις στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο το Θέατρο Ριάλτο και την ανανεωμένη Πλατεία Ηρώων στη Λεμεσό.

Πέρα από το Διεθνές και το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις και ειδικές προβολές, διευρύνοντας τις ευκαιρίες του κοινού να έρθει σε επαφή με τον κινηματογράφο μικρού μήκους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαστήρια και συναντήσεις με κινηματογραφιστές, δίνοντας χώρο για συζήτηση γύρω από τις ταινίες, τις δημιουργικές διαδικασίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των συμμετεχόντων.

Για επτά ημέρες, οι προβολές και οι παράλληλες εκδηλώσεις μεταφέρουν τη δραστηριότητα του Φεστιβάλ από την κινηματογραφική αίθουσα στον δημόσιο χώρο της πόλης, με την Πλατεία Ηρώων να αποτελεί έναν ακόμη τόπο συνάντησης δημιουργών και θεατών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Actors × Directors Speed Dating

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 17:30-19:00, Art Studio 55

Σύντομες, χαλαρές συναντήσεις ένας προς έναν, χωρίς το άγχος του κάστινγκ. Ηθοποιοί και σκηνοθέτες γνωρίζονται, μιλούν για ιδέες και ίσως βρίσκουν τον επόμενο συνεργάτη τους.

Σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, την Ένωση Ηθοποιών Κύπρου και την Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Shoot’n’Run 2026

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 17:30, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Τρεις μέρες, μία ομάδα, μία ταινία. Φοιτητές που ζουν στην Κύπρο γυρίζουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους σε μόλις τρεις μέρες. Οι ταινίες παρουσιάζονται σε ειδική προβολή, μια γιορτή της φαντασίας κόντρα στο ρολόι.

Υλοποίηση: Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το ISFFC.

Cinematherapy by Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 17:30, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Όταν σβήνουν τα φώτα, μια ταινία μπορεί να γίνει καθρέφτης. Η κινηματογραφοθεραπεία χρησιμοποιεί το σινεμά ως εργαλείο αυτογνωσίας, για να εξερευνήσουν οι συμμετέχοντες τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους. Φέτος προβάλλεται το «Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα» του Χρήστου Αρτεμίου, και ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη και τη συντονίστρια Ντενίς Νικολάκου.

Συντονισμός: Ντενίς Νικολάκου, Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια & Cinema Therapist, Επικεφαλής του Cinematherapy by ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με το ISFFC.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Shorty Shorts

Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11:00, Θέατρο Ριάλτο | Προτεινόμενη ηλικία: 5+

Παράξενα πλάσματα, ονειρικά τοπία και απρόσμενες συναντήσεις. Πέντε ταινίες μικρού μήκους για μικρούς θεατές και τους μεγάλους που τους συνοδεύουν, κάτω από τον «έναστρο ουρανό» του Θεάτρου Ριάλτο.

Όλες οι ταινίες έχουν κατάταξη (Κ) «Κατάλληλες για όλες τις ηλικίες» από το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών.

Beirut Shorts × ISFFC

Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 17:30, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Μόλις 245 χιλιόμετρα χωρίζουν τη Βηρυτό από τη Λεμεσό, και οι δύο πόλεις μοιράζονται πολλά. Το πρόγραμμα, καρπός της μακρόχρονης σχέσης των δύο φεστιβάλ, ρίχνει μια ματιά στην πολιτική και κοινωνική ζωή του Λιβάνου, με ερωτήματα που αφορούν και την Κύπρο. Τρεις ταινίες μικρού μήκους και μία ζωντανή κινηματογραφική περφόρμανς, από την προσωπική εμπειρία στην ίδια την πόλη.

Επιμέλεια: Nicolas Khabbaz. Ακολουθεί συζήτηση.

Thresholds

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 18:15, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Συναρπαστική και τρομακτική, γεμάτη χαρά και ορμόνες: η εφηβεία είναι η εποχή που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και τον κόσμο. Σε υπνοδωμάτια, αυτοκίνητα, απόμερους δρόμους και ψηφιακούς τόπους, τέσσερις ταινίες ακολουθούν την ενηλικίωση τη στιγμή που στέκεσαι στο κατώφλι του αγνώστου.

Ο Χώρος Ανάμεσα / The Space Between

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 18:00, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Ανάμεσα σε γλώσσες, τόπους και εκδοχές του εαυτού, και η απόφαση να μη διαλέξεις μόνο μία. Γυναίκες δημιουργοί μιλούν, η καθεμιά με τη δική της ματιά, για τη μετατόπιση, τη διπλή ταυτότητα και την αναζήτηση του «ανήκειν» σε έναν κόσμο που δεν σταματά να κινείται.

Επιμέλεια: Επιτροπή Προεπιλογής του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος (Άδωνις Φλωρίδης, Δώρος Δημητρίου, Γιάννα Αμερικάνου, Peter Cerovšek).

Cyprus Sideways

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 18:30, Θέατρο Ριάλτο, Επί Σκηνής

Ένα νησί στο κέντρο του κόσμου, αλλά και ξεχασμένο στη μέση της θάλασσας. Τρεις ταινίες δείχνουν γνώριμα τοπία από απρόσμενες γωνίες: φευγαλέες queer συναντήσεις, την αθέατη ζωή της νύχτας, γεωγραφίες που γέρνουν λοξά. Μια πρόσκληση να δεις το νησί που λες «σπίτι» σαν κάτι παράξενο, που ποτέ δεν θα γνωρίσεις ολόκληρο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

T-Port TalentBridge Cyprus 2026

Κυριακή 11 και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 10:00-18:00, Art Studio 55

Δύο μέρες εντατικής κατάρτισης για ανερχόμενους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους. Με masterclasses, μελέτες περίπτωσης, δικτύωση και mentoring ένας προς έναν, σκηνοθέτες, παραγωγοί και σεναριογράφοι μαθαίνουν πώς να κινηθούν διεθνώς: φεστιβάλ, χρηματοδότηση, συμπαραγωγές, διανομή.

Συνδιοργάνωση: ISFFC, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Θέατρο Ριάλτο και T-Port.

Συγχρηματοδότηση: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Creative Europe MEDIA και FFA - German Federal Film Board.

TGF: What’s the Story? Cyprus

Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, RESET multifunctional social space

Πέντε μέρες, οκτώ δημιουργοί, οκτώ ιστορίες σε εξέλιξη. Σκηνοθέτες και σεναριογράφοι από την Κύπρο και τη Μεσόγειο δουλεύουν το σενάριο μιας ταινίας μικρού μήκους με δύο έμπειρους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο του Talents Generator Factory. Στο τέλος, ένας συμμετέχων ή μία συμμετέχουσα συνεχίζει με καθοδήγηση ως το τελικό προσχέδιο. Όλοι γνωρίζουν επαγγελματίες της βιομηχανίας και αποκτούν ευκαιρίες προώθησης.

Info Session: Δημιουργική Ευρώπη MEDIA

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12:00, RESET multifunctional social space

Πώς στηρίζει η Ευρώπη τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή; Ο Nenad Bogdanovic, Επικεφαλής του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου, παρουσιάζει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη MEDIA και τι προσφέρει στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Η είσοδος σε όλες τις παράλληλες δράσεις και τις ειδικές προβολές είναι δωρεάν.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Eισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής κάρτας, σε κατόχους κάρτας ΑμεΑ, σε σκηνοθέτες μέλη της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καθώς και σε ηθοποιούς μέλη της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.