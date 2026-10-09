«The Effect» της Lucy Prebble στο Σατιρικό Θέατρο

Η Κόνι και ο Τρίσταν συμμετέχουν σε μια κλινική δοκιμή για ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Μέσα στο πλαίσιο του πειράματος, γνωρίζονται και ερωτεύονται. Σύντομα, όμως, γεννιέται το ερώτημα: αυτό που αισθάνονται είναι αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής; Καθώς η επίδραση του φαρμάκου μεγαλώνει, τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις πιθανές ψευδαισθήσεις που προκαλούνται από τις παρενέργειές του, αρχίζουν να θολώνουν. Το έργο εξετάζει με απλότητα, χιούμορ και ευαισθησία τη φύση του έρωτα, την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της επιστήμης και τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιστημονική λογική και την ανθρώπινη παρόρμηση.

Γραμμένο το 2012 για το National Theatre του Λονδίνου, το «The Effect» έχει βραβευτεί με το Critics’ Circle Καλύτερου Νέου Έργου και θέτει ένα συναρπαστικό ερώτημα: αφού η επιστήμη μπορεί να επηρεάσει το μυαλό μας, μπορεί άραγε να επηρεάσει και τα συναισθήματά μας;

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου

Συγγραφέας: Lucy Prebble

Μετάφραση: Εβίτα Ιωάννου & Μαριάννα Καυκαρίδου

Κινησιολογία: Έλενα Αντωνίου

Σκηνογραφία: Έλενα Κατσούρη

Κοστούμια: Κατερίνα Τάκκα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Παπακώστας

Βίντεο - Προβολές: Νικόλας Κάσινος

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Μαρία Πισιήλη

Φωτογραφίες - Τρέιλερ: Νεφέλη Παπαδάκη

Γραφικά: Αντώνης Μούσιης

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο)

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 8.00 μμ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29*, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 8.00 μμ και Κυριακή στις 6.30 μμ

Η παράσταση στις 29 Οκτωβρίου θα συνοδεύεται από υπέρτιτλους στην αγγλική γλώσσα.

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Για ηλικίες 16 ετών και άνω.

ΕΙΣΟΔΟΣ: €16 | €13 (μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι)

Δωρεάν είσοδος για θεατές με κινητικά προβλήματα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.satirikotheatro.com

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22312940

Email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy