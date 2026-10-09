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Limassol Art Walks | H Λεμεσός μετατρέπεται σε μια μεγάλη διαδρομή τέχνης για τρεις ημέρες - Όλες οι πληροφορίες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.10.2026 09:06
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Limassol Art Walks 2025, Nicolas Karatzas.

Το Limassol Art Walks επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, από σήμερα 9 έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, με 19 καλλιτεχνικούς χώρους και πρωτοβουλίες να συμμετέχουν σε μια τριήμερη γιορτή σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού.

Το Limassol Art Walks επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, προσκαλώντας το κοινό να περιπλανηθεί στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού και να ανακαλύψει τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της πόλης.

Για τρεις ημέρες, 19 καλλιτεχνικοί χώροι, πολιτιστικοί οργανισμοί, γκαλερί και ανεξάρτητες πρωτοβουλίεςανοίγουν τις πόρτες τους, παρουσιάζοντας εκθέσεις, περφόρμανς και έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για συγκεκριμένους χώρους και σημεία της πόλης.

Χωρίς προκαθορισμένη διαδρομή, οι επισκέπτες μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους περιήγηση, εξερευνώντας την πόλη με τον δικό τους ρυθμό και γνωρίζοντας διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές και προσεγγίσεις.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που πραγματεύονται ζητήματα τόπου και μνήμης, επικράτειας και οικολογίας, ταυτότητας και μεταμόρφωσης, καθώς και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώροι και οι πρωτοβουλίες: Alley, Art Seen by Maria Stathi, Center of Performing Art MITOS at Xydadiko, CITRONNE Gallery, dzamaria x Lapis Lazuli, Eins Gallery, Fragment, JOEY RAMONE, Limassol Municipal Arts Centre – Apothikes Papadaki, Megadence x Upper Tapper, MeMeraki Artist Residency, morfi gallery, NeMe Arts Centre, Oasi space for visual experimentations, Pauline Project, Pylon Art & Culture, Sic. Contemporary Culture, The Edit Gallery, The Gallery 45 και VELYCHKO GALLERY.

Παράλληλα με τις εκθέσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και περφόρμανς. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί το εναρκτήριο πάρτι στο Tapper Bar, με μουσική από τον DJ Patsas.

Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 18:00, το The Gallery 45 θα φιλοξενήσει τη διαδραστική περφόρμανς Opening the Book. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 19:00, με την περφόρμανς On Anything But You (2011), που παρουσιάζει το Sic. Contemporary Culture στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού, Αποθήκες Παπαδάκη.

Το Limassol Art Walks ιδρύθηκε από τους Αλέξανδρο Διογένους, Χριστόδουλο Παναγιώτου και Τάσο Στυλιανού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη συνεργειών στο πολιτιστικό οικοσύστημα της Λεμεσού. Τη διαχείριση και τον συντονισμό της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Λεξ Γρηγορίου.

Η είσοδος σε όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες

Limassol Art Walks 2026

Ημερομηνίες: 9 έως 11 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: Ιστορικό κέντρο Λεμεσού, σε συμμετέχοντες καλλιτεχνικούς χώρους

Ώρες λειτουργίας:

  • Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 17:00–21:00
  • Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 11:00–18:00
  • Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11:00–18:00

Πληροφορίες και πλήρες πρόγραμμα: www.limassolartwalks.com

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