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Ο Daniil Orlov συναντά τον Μπαχ μέσα από τον αυτοσχεδιασμό στο PSI Foundation
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.10.2026 18:02
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Ο πιανίστας και συνθέτης Daniil Orlov παρουσιάζει το «IMPROBACH», μια μουσική συνάντηση ανάμεσα στις συνθέσεις του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken».

Ο Μπαχ συναντά τον αυτοσχεδιασμό στο PSI Foundation

Το «IMPROBACH», έναν πιανιστικό μονόλογο που συνδυάζει τη μουσική του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με τον αυτοσχεδιασμό, παρουσιάζει ο πιανίστας και συνθέτης Daniil Orlov την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο PSI Foundation στη Λεμεσό.

Κινούμενος ανάμεσα στις συνθέσεις του Μπαχ και τη δική του μουσική γλώσσα, ο Orlov προσεγγίζει το κλασικό ρεπερτόριο ως ζωντανό υλικό προσωπικής έκφρασης και αυθόρμητης δημιουργίας. Αντί να περιορίζεται στην αναπαραγωγή των έργων, αξιοποιεί τη μουσική τους ως αφετηρία για νέες ηχητικές διαδρομές, αφήνοντας χώρο στον αυτοσχεδιασμό.

Κάθε εκτέλεση διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την αλληλεπίδραση του μουσικού με τον χώρο, το κοινό και τη μοναδικότητα της στιγμής. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική εμπειρία που κινείται ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυθορμητισμό, αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες ερμηνείας της μουσικής του Μπαχ.

Η συναυλία εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken», η οποία φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο PSI Foundation.

Η διάρκεια της παράστασης είναι περίπου 45 λεπτά και η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την εκ των προτέρων κράτηση θέσης. Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη χωρητικότητα του χώρου. Οι πόρτες θα κλείσουν με την έναρξη της συναυλίας.

Πληροφορίες

IMPROBACH | Piano Monologue by Daniil Orlov

Πότε: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, 19:00

Πού: PSI Foundation, Συνεργατισμού 27, Λεμεσός

Διάρκεια: Περίπου 45 λεπτά

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας www.psi.art ή στο info@psi.art.

Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, καθώς οι πόρτες θα κλείσουν με την έναρξη της συναυλίας.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
PSI FOUNDATION
Bill Viola
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