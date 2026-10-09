Ο Αλέξανδρος Πισσούριος παρουσιάζει την πρώτη ατομική του έκθεση στην Κύπρο

Η eins παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Πισσούριου (γ. 1982) στην Κύπρο, με τίτλο On Second Thoughts, στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του Limassol Art Walks.

Για το On Second Thoughts, ο καλλιτέχνης ξεκινά από το οικιακό του περιβάλλον και μετακινείται σε μια κοιλάδα κοντά στο σπίτι του στο Λονδίνο, δύο χώρους όπου η επιθυμία και η κοινωνική ζωή συναντούν το φυσικό τοπίο.

Το ενδιαφέρον του στρέφεται στο παροδικό και το τυχαίο: στα αντικείμενα με τα οποία ζει, στους χώρους όπου περνά τον χρόνο του και στους ανθρώπους που συναντά. Παρατηρεί, τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό το περιβάλλον και κινηματογραφεί, καθώς τα αντικείμενα αποκτούν τη δική τους παρουσία και μικρά, φαινομενικά ασήμαντα περιστατικά εκτυλίσσονται μπροστά στον φακό.

Η μία εικόνα διαδέχεται την άλλη μέσα από μια αλληλουχία διακοπών. Πολλαπλές εκθέσεις που πραγματοποιούνται απευθείας στην κάμερα, η επανάληψη του ήχου σε βρόχο και η διακεκομμένη λήψη μεμονωμένων καρέ συγκροτούν την κινηματογραφική γλώσσα του έργου.

Για τον Πισσούριο, η παρατήρηση και η φαντασία είναι αξεχώριστες. Και οι δύο αφήνουν χώρο στον δισταγμό και την επανάληψη. Κάθε επιστροφή στις σκηνές και στους τόπους που κινηματογραφεί μετατρέπεται σε μια πράξη αφοσίωσης, η οποία παίρνει τη μορφή εικόνας.

«Το On Second Thoughts ξεκίνησε ως παράλληλο πρότζεκτ. Εκείνη την περίοδο διάβαζα το A Life of One’s Own, στο οποίο η Marion Milner ξεκινά μια επταετή αναζήτηση για να ανακαλύψει τι είναι αυτό που την κάνει να αισθάνεται πραγματικά ζωντανή», αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Παρατηρώντας προσεκτικά το άμεσο περιβάλλον του, ο Αλέξανδρος Πισσούριος αναστοχάζεται τη δική του εμπειρία, κινηματογραφώντας και γράφοντας για τα μικρά πράγματα που τραβούν την προσοχή του. Αναζητεί το συναισθηματικό τους αποτύπωμα και τις συνδέσεις που αυτά δημιουργούν. Επηρεασμένος από κινηματογραφιστές όπως οι Robert Beavers και Rose Lowder, προσεγγίζει αυτές τις στιγμές με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο καθημερινό.

Με τον χρόνο, οι παρατηρήσεις αυτές εξελίχθηκαν σε μια συλλογή εικόνων από το σπίτι του και από την κοντινή κοιλάδα, όπου το cruising αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του τοπίου. Είναι ένας χώρος όπου άνδρες συναντιούνται, κοινωνικοποιούνται, κάνουν ηλιοθεραπεία και σεξ. Η περιπλάνηση και η παρατήρηση αυτού του τοπίου φέρνουν σε επαφή μια ιδιωτική, διερευνητική διαδικασία με το απρόβλεπτο των τυχαίων συναντήσεων.

Πληροφορίες

On Second Thoughts | Αλέξανδρος Πισσούριος

Χώρος: eins gallery, οδός Θέμιδος 28, 3036 Λεμεσός

Ώρες λειτουργίας κατά το Limassol Art Walks 2026:

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου: 17:00–21:00

Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου: 11:00–18:00

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