Στην Πάφο ο 12ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου

Η εκδήλωση, που θα διοργανωθεί στις 24 Οκτωβρίου του 2026 έχει ως στόχο να προσφέρει την ευκαιρία για καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη φωτογραφία, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την περιήγηση στην καρδιά της Πάφου. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως φωτογραφικής εμπειρίας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος τόσο με φωτογραφική μηχανή όσο και με κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατά την εκκίνηση θα ανακοινωθούν από την κριτική επιτροπή τέσσερα φωτογραφικά θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις ώρες για να κινηθούν ελεύθερα και ανεξάρτητα στους δρόμους της Πάφου, αναζητώντας τις δικές τους εικόνες και προσεγγίσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει μία φωτογραφία για καθένα από τα τέσσερα θέματα. Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή, με βραβεία και επαίνους για τις καλύτερες συμμετοχές σε κάθε κατηγορία θέματος.

Η συγκέντρωση και η εκκίνηση του 12ου Φωτομαραθωνίου θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Κένεντι στην Πάφο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής

09:15 – 10:15: Προσέλευση και εγγραφές συμμετεχόντων.

09:50 χαιρετισμός και ενημέρωση για τους κανονισμούς.

10:00 εκκίνηση και ανακοίνωση των τεσσάρων θεμάτων.

13:30 – 14:30 τερματισμός και παράδοση φωτογραφιών.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει μαζί με φίλους και οικογένεια, αξιοποιώντας τη φωτογραφία ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ανακάλυψης της πόλης.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε κάθε θέμα θα λάβουν αναμνηστική πλακέτα, ενώ οι έξι πρώτοι σε κάθε θέμα θα τιμηθούν με δίπλωμα. Συνολικά, θα αναδειχθούν τρεις νικητές και θα απονεμηθούν τρεις έπαινοι για καθένα από τα τέσσερα θέματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς όλες οι συμμετοχές θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2026, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαφορετικές φωτογραφικές ματιές των συμμετεχόντων.

Την αξιολόγηση των φωτογραφιών θα αναλάβει τριμελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Χάρη Νεοφύτου, φωτογράφο. Δέσποινα Ναθαναήλ, ζωγράφο, Σύμο Χαραλάμπους, φωτογράφο και αντιπρόεδρο της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου - Τμήμα Πάφου.

Όπως αναφέρεται ο 12ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου φιλοδοξεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινό ενδιαφέρον για την εικόνα, προσφέροντας μια δημιουργική εμπειρία στο αστικό τοπίο της Πάφου και αναδεικνύοντας τη φωτογραφία ως μέσο παρατήρησης, έκφρασης και επικοινωνίας.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΓΒΑ)