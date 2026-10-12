Η θεατρική ιστορία της Κύπρου μέσα από το αρχείο της Νόνας Μολέσκη

Μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου γίνεται πλέον προσβάσιμη στο κοινό και στους ερευνητές, μέσα από το ψηφιοποιημένο αρχείο της Νόνας Μολέσκη (1956–2023), της θεατρικής κριτικού που παρακολούθησε, κατέγραψε και αποτίμησε τη θεατρική δημιουργία στην Κύπρο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει το αρχείο τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην προσφορά της Μολέσκη στη θεατρική κριτική και στην καταγραφή της θεατρικής ζωής του τόπου.

Γεννημένη στην Αρμενία το 1956, η Νόνα Μολέσκη σπούδασε κλασική φιλολογία στη Μόσχα και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 1982. Ξεκίνησε να γράφει θεατρική κριτική το 1987 στην εφημερίδα «Εμπρός» και συνέχισε στον «Φιλελεύθερο» από το 1991 έως το 2022. Μέσα από τα κείμενά της κατέγραψε παραστάσεις, δημιουργούς και καλλιτεχνικές τάσεις, αφήνοντας μια πολύτιμη μαρτυρία για την εξέλιξη του κυπριακού θεάτρου.

Ένα αρχείο 35 χρόνων θεατρικής δημιουργίας

Το φυσικό αρχείο της Μολέσκη παραχωρήθηκε από την οικογένειά της στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στις αρχές του 2024. Περιλαμβάνει περίπου 1.200 τεκμήρια, κυρίως αποκόμματα εφημερίδων με δημοσιευμένες θεατρικές κριτικές, καθώς και συναφή δημοσιεύματα.

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή του πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Αρχείων του ΤΕΠΑΚ, ενώ την επιστημονική επιμέλεια ανέλαβε η θεατρολόγος Δρ Άντρη Χ. Κωνσταντίνου, του Πανεπιστημίου Frederick.

Οι κριτικές καλύπτουν παραστάσεις του κυπριακού θεάτρου και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής, ξένες παραγωγές που παρουσιάστηκαν στην Κύπρο, αλλά και θεατρικές παραστάσεις που η Μολέσκη παρακολούθησε στο εξωτερικό. Πρόκειται για το πρώτο ψηφιοποιημένο αρχείο αυτού του είδους για το κυπριακό θέατρο. Η ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη θεατρολογική έρευνα, τη μελέτη της ιστορίας των παραστάσεων και την ανάδειξη δημιουργών και καλλιτεχνικών τάσεων που διαμόρφωσαν τη θεατρική ζωή του τόπου.

Μια εκδήλωση για τη θεατρική κριτική και τη μνήμη

Στην εκδήλωση, η Δρ Άντρη Χ. Κωνσταντίνου θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και την ερευνητική αξία του αρχείου, ενώ η Δρ Ζωή Βερβεροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κριτικός θεάτρου, θα μιλήσει για τον ρόλο της θεατρικής κριτικής σήμερα και τη σημασία της διατήρησης τέτοιων αρχείων.

Για τη συνεργασία του με τη Νόνα Μολέσκη και το κριτικό της έργο θα μιλήσει ο Γιώργος Σαββινίδης, υπεύθυνος έκδοσης πολιτιστικών θεμάτων στον «Φιλελεύθερο», ενώ η σκηνοθέτρια Μαρία Κυριάκου θα προσεγγίσει τη συμβολή της από την πλευρά των ανθρώπων του θεάτρου.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, Μάριος Ζέρβας, και η Μαρίνα Χριστοδούλου θα παρουσιάσει το έργο της ψηφιοποίησης.

Η ηθοποιός Μαρία Σκουλά θα διαβάσει αποσπάσματα από κριτικά σημειώματα της Μολέσκη, ενώ εκ μέρους της οικογένειας θα απευθύνει αντιφώνηση η Ελένη Μολέσκη.

Η παρουσίαση αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της θεατρικής κριτικής όχι μόνο ως καταγραφής παραστάσεων, αλλά και ως πολύτιμης πηγής για τη συλλογική πολιτιστική μνήμη.

Πληροφορίες

Εκδήλωση: Το κυπριακό θέατρο μέσα από τη ματιά της Νόνας Μολέσκη

Πότε: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, 19:00

Πού: Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού, Αγίου Ανδρέου 269

Είσοδος: Ελεύθερη

Διάρκεια: 80 λεπτά. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Πληροφορίες: 25 002339 | library.events@cut.ac.cy