Ακροβάτες στον ουρανό, χορός στο νερό και τέχνη στους δρόμους της Λευκωσίας:Όλο το πρόγραμμα του ArtCargo Festival 2026

Το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη, ανοιχτή σκηνή τέχνης, κίνησης και απρόσμενων συναντήσεων. Από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου, το ArtCargo Festival 2026 έρχεται για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα, φέρνοντας δέκα παραγωγές και περισσότερες από 30 παρουσιάσεις από καλλιτέχνες της Κύπρου και του εξωτερικού.

Παραστάσεις σύγχρονου τσίρκου, ακροβατικά που αψηφούν τη βαρύτητα, χορός, αστικές εγκαταστάσεις και συμμετοχικές δράσεις θα ζωντανέψουν δρόμους και πλατείες της παλιάς πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν τη Λευκωσία από μια διαφορετική οπτική.

Με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από 0 έως 99 ετών. Οι παραστάσεις, χωρίς λόγια και γλωσσικούς περιορισμούς, καταργούν τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό. Οι περαστικοί γίνονται θεατές, οι θεατές μετατρέπονται σε ενεργούς συμμετέχοντες και ο δημόσιος χώρος αποκτά νέα ζωή.

Από μια παράσταση που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα δέντρο και μια χορογραφία που προβάλλεται σε οθόνη νερού μέχρι ένα ακροβατικό παιχνίδι με 300 γυάλινα ποτήρια και μια εντυπωσιακή διάσχιση τεντωμένου σχοινιού πάνω από το πλήθος, το ArtCargo φέρνει εμπειρίες που συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία με την τόλμη, το χιούμορ και τη συλλογική δημιουργία.

Στον πυρήνα του φεστιβάλ βρίσκεται η ανθρώπινη συνάντηση: η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αγνώστους, η συμμετοχή, το απρόβλεπτο και η δυνατότητα της τέχνης να μεταμορφώνει, έστω και προσωρινά, την καθημερινότητα μιας πόλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ArtCargo Festival 2026

L’IMMÉDIAT – DEFINITION OF AN ARTWORK AS AN ACT OF CONFIDENCE IN AN AUDIENCE (Γαλλία)

Συμμετοχική παράσταση | Διάρκεια: 20 λεπτά

Παραστάσεις: 16 Οκτωβρίου, 15:30 και 17:00 | 17 Οκτωβρίου, 12:00 και 16:00

Τι συμβαίνει όταν ένας καλλιτέχνης εμπιστεύεται κυριολεκτικά την ασφάλειά του στα χέρια του κοινού;

Ένα δέντρο, ένας καλλιτέχνης και ένας μουσικός γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας ποιητικής και απρόβλεπτης πράξης εμπιστοσύνης. Στην παράσταση Definition of an Artwork as an Act of Confidence in an Audience, το κοινό δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά καλείται να συμμετάσχει σε μια εμπειρία όπου η στήριξη, η ισορροπία και η ανθρώπινη επαφή αποκτούν ουσιαστικό νόημα.

Με λιτά σκηνικά μέσα και ζωντανή μουσική, ο καλλιτέχνης κινείται μέσα και γύρω από ένα δέντρο, αφήνοντας την αστάθεια, την αβεβαιότητα και το σωματικό ρίσκο να καθορίσουν την εξέλιξη της δράσης. Καμία παράσταση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, καθώς η ανταπόκριση του κοινού διαμορφώνει κάθε φορά μια νέα συνάντηση.

Το έργο δημιουργήθηκε το 2005 από τον Γάλλο καλλιτέχνη Camille Boitel, αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία του στις παραστάσεις δρόμου. Ο Boitel ίδρυσε αργότερα την Compagnie L’Immédiat, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική γλώσσα μαζί με στενούς συνεργάτες, ανάμεσά τους και τη Sève Bernard.

PARAMETRIC DEEP – ArtCargo x Panos Malactos (Κύπρος)

Χορευτική και οπτικοακουστική εγκατάσταση σε οθόνη νερού | Δεκάλεπτος κύκλος προβολής, συνολική διάρκεια 3 ώρες

Παρουσιάσεις: 16–24 Οκτωβρίου, από τις 19:00, εκτός 19 και 20 Οκτωβρίου

Τι συμβαίνει όταν το ανθρώπινο σώμα συναντά το νερό, το φως και την ψηφιακή τεχνολογία;

Η κεντρική εγκατάσταση του ArtCargo Festival 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερη συμπαραγωγή με τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό και το Curiosity Media Lab.

Το Parametric Deep τοποθετεί έναν χορευτή μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον νερού, φωτός, κίνησης και αλγορίθμων. Η χορογραφία προβάλλεται πάνω σε μια οθόνη από νερό, όπου το σώμα διαλύεται οπτικά σε ρεύματα, σήματα και αφηρημένες μορφές.

Κάθε σταγόνα διαθλά διαφορετικά το φως, μεταβάλλοντας ανεπαίσθητα την εικόνα και δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία σε κάθε παρουσίαση. Η ψηφιακή ακρίβεια συναντά το απρόβλεπτο στοιχείο του νερού, σε ένα έργο που διερευνά τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό σώμα.

EL GOMA – THE ATARI SHOW (Γερμανία / Αργεντινή)

Παράσταση δρόμου και οπτική κωμωδία | Διάρκεια: 35 λεπτά

Παραστάσεις: 17 Οκτωβρίου, 14:00 και 18:00 | 18 Οκτωβρίου, 15:00 και 17:00

Όταν όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά πηγαίνουν πράγματι στραβά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ξεκαρδιστικό.

Στο The Atari Show, ο El Goma μετατρέπει την αποτυχία σε τέχνη, παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό σόλο θέαμα γεμάτο απρόοπτα, οπτική κωμωδία και ανατρεπτικό χιούμορ.

Με μοναδικά του εφόδια μια βαλίτσα και μια συσκευή με ήχους και εφέ εμπνευσμένα από τον κινηματογράφο, δημιουργεί έναν παράλογο κόσμο όπου οι καθημερινές καταστάσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Η παράσταση συνδυάζει ζογκλερικά, χορό, σωματική κωμωδία και αυτοσχεδιασμό, αξιοποιώντας όσα συμβαίνουν αυθόρμητα στον δρόμο. Το κοινό και το περιβάλλον γίνονται αναπόσπαστα στοιχεία ενός θεάματος που ισορροπεί ανάμεσα στην προσεκτικά σχεδιασμένη δράση και την απόλυτη ανατροπή.

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα El Goma βρίσκεται ο γεννημένος στην Αργεντινή και εγκατεστημένος στη Γερμανία καλλιτέχνης Juan. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε περισσότερες από 35 χώρες και τέσσερις ηπείρους, συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Tollwood στο Μόναχο, το World Buskers Festival στη Νέα Ζηλανδία και το Festival d’Aurillac στη Γαλλία.

OLO – SOFT SPOT (Σουηδία)

Σύγχρονο τσίρκο | Διάρκεια: 20 λεπτά

Παραστάσεις: 17 Οκτωβρίου, 15:00 και 17:00 | 18 Οκτωβρίου, 16:00 και 18:00

Τριακόσια ποτήρια κρασιού. Δύο σώματα. Μια εύθραυστη ισορροπία.

Το Soft Spot της σουηδικής OLO Company μετατρέπει ένα καθημερινό αντικείμενο σε πρωταγωνιστή μιας παράστασης γεμάτης ένταση, ακρίβεια και διαρκή κίνδυνο ανατροπής.

Δύο καλλιτέχνες χειρίζονται, στοιβάζουν και ισορροπούν εκατοντάδες γυάλινα ποτήρια πάνω σε ξύλινες σανίδες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό παιχνίδι ισορροπίας. Κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο συντονισμό και εμπιστοσύνη, ενώ η πιθανότητα της κατάρρευσης παραμένει συνεχώς παρούσα.

Μέσα από αυτή την εύθραυστη συνθήκη, η παράσταση εξερευνά την ευαλωτότητα, τη συνεργασία και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον έλεγχο και την απώλειά του.

Επί σκηνής βρίσκονται η ζογκλέρ Stina Otterström και ο ακροβάτης ισορροπίας στα χέρια Arttu Lahtinen. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Mika Forsling, ο οποίος χρησιμοποίησε αποκλειστικά ήχους από τα ίδια τα ποτήρια. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συμπαραγωγή με το Dansinitiativet.

ON AIR – Εύη Δημητρίου (Κύπρος)

Παράσταση χορού και παραστατική δράση | Διάρκεια: 25 λεπτά

Παράσταση: 18 Οκτωβρίου, 17:50

Τι σημαίνει να βρίσκεσαι «στον αέρα» σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τα πάντα μεταδίδονται, καταγράφονται και εκτίθενται;

Η χορογράφος Εύη Δημητρίου μεταφέρει την παράσταση στον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας μια ζωντανή δράση όπου οι ερμηνευτές και οι περαστικοί μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον.

Η αρχιτεκτονική της πόλης, οι ήχοι, οι άγνωστοι και η διαρκής εναλλαγή ανάμεσα στην ορατότητα και την αορατότητα γίνονται μέρος του έργου. Οι ερμηνευτές κινούνται στον αστικό χώρο σαν σήματα που εμφανίζονται και χάνονται, ενώ οι περαστικοί ενδέχεται να βρεθούν, συνειδητά ή τυχαία, μέσα στην ίδια τη δράση.

Το ON AIR λειτουργεί ως ένα κινούμενο αρχείο. Κάθε παρουσίαση αφήνει ίχνη που τροφοδοτούν την επόμενη, δημιουργώντας μια χορογραφία η οποία εξελίσσεται και μεταβάλλεται μαζί με την πόλη.

Τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Εύη Δημητρίου, ενώ ερμηνεύουν οι Ράνια Γλυμίτσα, Κατερίνα Τυλληρίδου, Chris Mills και Διαμάντω Χατζηζαχαρία.

ELELEI – BLINDLY (Καταλονία, Ισπανία)

Θέατρο, ακροβατικά και χορός | Διάρκεια: 20 λεπτά

Παραστάσεις: 22 και 23 Οκτωβρίου, 18:00 και 21:00

Τι απομένει όταν δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε στην όρασή μας;

Το Blindly της καταλανικής ομάδας Elelei αντλεί έμπνευση από ένα γνώριμο παιδικό παιχνίδι και το μετατρέπει σε μια ευρηματική εξερεύνηση της εμπιστοσύνης, της αντίληψης και της ανθρώπινης επαφής.

Με δεμένα μάτια, δύο ερμηνευτές επιχειρούν να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο μέσα από το άγγιγμα και την κίνηση. Χορός, σωματικό θέατρο, απαιτητικά ακροβατικά και χιούμορ συνθέτουν μια παράσταση που αμφισβητεί τον κυρίαρχο ρόλο της όρασης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Το έργο ερμηνεύουν οι Sabrina Gargano και Rafa Jagat, δημιουργικό δίδυμο και σύντροφοι στη ζωή, οι οποίοι αξιοποιούν τη σωματική ακρίβεια και το χιούμορ για να διερευνήσουν την οικειότητα, την ταυτότητα και την εμπιστοσύνη.

JOAN CATALÀ – PELAT (Καταλονία, Ισπανία)

Συμμετοχική παράσταση σύγχρονου τσίρκου | Διάρκεια: 45 λεπτά

Παραστάσεις: 23 Οκτωβρίου, 17:00 | 24 Οκτωβρίου, 16:00

Τι συμβαίνει όταν το κοινό παύει να παρακολουθεί και αρχίζει να δημιουργεί την ίδια την παράσταση;

Στο Pelat, ο Καταλανός καλλιτέχνης Joan Català μετατρέπει μια φαινομενικά απλή συνάντηση με ένα ξύλινο αντικείμενο σε μια συλλογική εμπειρία ισορροπίας, δύναμης και εμπιστοσύνης.

Συνδυάζοντας σύγχρονο τσίρκο, χορό και σωματικό θέατρο, ο Català καλεί τους θεατές να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση. Κάθε κίνηση, κάθε απόφαση και κάθε νέα συνεργασία μπορεί να αλλάξει την πορεία της παράστασης.

Το Pelat δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το κοινό του. Ο καλλιτέχνης και οι θεατές γίνονται σταδιακά μια ομάδα, αναλαμβάνοντας από κοινού την ευθύνη για όσα συμβαίνουν.

Ο Joan Català i Carrasco κινείται καλλιτεχνικά ανάμεσα στο τσίρκο, τον χορό, το σωματικό θέατρο και την περφόρμανς, διερευνώντας τη σχέση του σώματος με τη χειρωνακτική εργασία και τα φυσικά αντικείμενα.

Το Pelat, η πρώτη σόλο δημιουργία του, έκανε πρεμιέρα στο FiraTàrrega το 2013 και την ίδια χρονιά απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Παράστασης Τσίρκου Δρόμου στα Zirkòlika Awards της Βαρκελώνης. Έκτοτε έχει ταξιδέψει σε διεθνείς διοργανώσεις.

KANON ITO – Πρόγραμμα Νεολαίας (Ιαπωνία)

Slackline, trickline και ακροβατικά | Διάρκεια: 30 λεπτά

Παραστάσεις: 24 Οκτωβρίου, 14:00 και 18:00 | 25 Οκτωβρίου, 17:00

Μια στενή, τεντωμένη γραμμή, πλάτους μόλις λίγων εκατοστών, γίνεται το πεδίο για εντυπωσιακά άλματα, περιστροφές και ακροβατικά υψηλής δυσκολίας.

Η νεαρή Γιαπωνέζα αθλήτρια Kanon Ito φέρνει στην καρδιά της Λευκωσίας τον συναρπαστικό κόσμο του slackline, συνδυάζοντας τη σωματική ισορροπία με την ακροβατική δεξιοτεχνία.

Το slackline βασίζεται στην ισορροπία πάνω σε μια στενή, τεντωμένη γραμμή. Στα χέρια, όμως, της Kanon Ito μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό ακροβατικό θέαμα. Με άλματα, εναέριες περιστροφές και σύνθετους συνδυασμούς, η αθλήτρια εκτοξεύεται πάνω από τη γραμμή και προσγειώνεται ξανά σε μια επιφάνεια πλάτους μόλις λίγων εκατοστών.

Η παρουσίασή της εντάσσεται στο Πρόγραμμα Νεολαίας του ArtCargo, με την υποστήριξη του VF Foundation και της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο, συστήνοντας στο νεανικό κοινό μια δραστηριότητα που συνδέει τον αθλητισμό, το τσίρκο και την κουλτούρα του δρόμου.

Η Kanon Ito συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις slackline, trickline και highline και είναι International Gibbon Pro Rider. Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έγινε το πρώτο κορίτσι που κατάφερε να εκτελέσει το ακροβατικό Rikuto flip πάνω σε slackline.

ELELEI – TOO MUCH (Καταλονία, Ισπανία)

Θέατρο, ακροβατικά και χορός | Διάρκεια: 30 λεπτά

Παραστάσεις: 24 Οκτωβρίου, 15:00 και 17:00 | 25 Οκτωβρίου, 15:00

Πότε η αγάπη γίνεται υπερβολική; Και πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο;

Η καταλανική ομάδα Elelei επιστρέφει στο πρόγραμμα του ArtCargo με το Too Much, μια εκρηκτική συνάντηση χορού, θεάτρου και ακροβατικών που εξερευνά τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων.

Τρεις ερμηνευτές ωθούν την τρυφερότητα, τη σωματική εξάρτηση και το χάος στα όριά τους, αντλώντας έμπνευση από μια καταλανική παροιμία που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «Σε αγαπώ τόσο πολύ που θα μπορούσα να σου βγάλω το μάτι».

Με χιούμορ, έντονη σωματικότητα και απρόβλεπτες καταστάσεις, η παράσταση εξετάζει πώς η φροντίδα μπορεί να μετατραπεί σε έλεγχο, η τρυφερότητα σε εμμονή και οι καλύτερες προθέσεις να οδηγήσουν σε υπερβολές.

Η Elelei δραστηριοποιείται στον χορό, το σωματικό θέατρο και τα ακροβατικά, χρησιμοποιώντας την κίνηση και το χιούμορ για να φωτίσει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Το Too Much ερμηνεύουν οι Joel Pradas, Loredana Gargano και Sabrina Gargano. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Rafa Jagat και Sabrina Gargano, τη χορογραφία η Elelei, την πρωτότυπη μουσική ο Max Hering και τη δραματουργική υποστήριξη ο Albert Pérez.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συμπαραγωγή με το Dansa Metropolitana το 2024 και παρουσιάστηκε στο FiraTàrrega το 2025.

BASINGA – SOKA TIRA OSOA (Γαλλία)

Σύγχρονο τσίρκο, εναέρια ακροβατικά, ζωντανή μουσική και συμμετοχική παράσταση | Διάρκεια: 50 λεπτά

Παράσταση: 24 Οκτωβρίου, 20:00

Ένα τεντωμένο σχοινί μήκους 25 μέτρων. Μια ακροβάτισσα που ισορροπεί πάνω από το πλήθος χωρίς ζώνη ασφαλείας. Ζωντανή μουσική και δεκάδες άνθρωποι που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γίνει η διάσχιση πραγματικότητα.

Το Soka Tira Osoa της γαλλικής ομάδας Basinga αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του ArtCargo Festival 2026, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία των εναέριων ακροβατικών με τη δύναμη της συλλογικής συμμετοχής.

Πριν η διεθνώς αναγνωρισμένη ακροβάτισσα Tatiana-Mosio Bongonga ανέβει στο σχοινί, το κοινό καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο. Έως και 60 συμμετέχοντες, μαζί με εθελοντές, μουσικούς και τεχνικούς, συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την ένταση και τη σταθερότητα που απαιτεί η διάσχιση.

Ο τίτλος Soka Tira Osoa παραπέμπει στο τράβηγμα ενός σχοινιού και στο παραδοσιακό παιχνίδι της διελκυστίνδας. Η Basinga μετατρέπει την αντιπαράθεση των δυνάμεων σε μια πράξη συνεργασίας, όπου η εμπιστοσύνη και η συλλογική ευθύνη αποκτούν κυριολεκτική σημασία.

Στη συνέχεια, η Bongonga διασχίζει το σχοινί πάνω από το πλήθος, χωρίς ζώνη ασφαλείας, σε μια στιγμή όπου η ατομική τόλμη συναντά τη συλλογική προσπάθεια.

Η Tatiana-Mosio Bongonga έχει γίνει διεθνώς γνωστή για τις θεαματικές διασχίσεις της σε δημόσιους χώρους, ενώ η Basinga έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα με τις παραστάσεις της, η ομάδα αναπτύσσει συμμετοχικά και κοινωνικά προγράμματα, πραγματοποιώντας εργαστήρια ακόμη και σε νοσοκομεία και φυλακές. Στο επίκεντρο της δράσης της βρίσκονται πάντοτε η ισορροπία, η εμπιστοσύνη και η δύναμη της συνεργασίας.

Μια πόλη γεμάτη απρόσμενες συναντήσεις

Το ArtCargo Festival 2026 δεν περιορίζεται στο κύριο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα. Περισσότερες δράσεις και ένα παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του φεστιβάλ.

Για δέκα ημέρες, η παλιά Λευκωσία θα γίνει τόπος συνάντησης καλλιτεχνών, κατοίκων και επισκεπτών, με την τέχνη να βγαίνει από τους συμβατικούς χώρους παρουσίασης και να συναντά την καθημερινή ζωή.

Από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου, το ArtCargo προσκαλεί το κοινό να περπατήσει στην πόλη, να σταθεί, να παρατηρήσει, να συμμετάσχει και να ανακαλύψει όσα μπορούν να συμβούν όταν ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε μια σκηνή ανοιχτή σε όλους.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις για το πρόγραμμα: www.artcargofest.com

Υποστηρικτές: Exness, Mellow, bbf, Δήμος Λευκωσίας