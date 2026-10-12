«UNNAMED»:Ατομική έκθεση του Σπύρου Αγαθού την γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Η έκθεση σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση στη ζωγραφική πρακτική του καλλιτέχνη, με επίκεντρο τον εσωτερικό κόσμο και τη σύνθετη εμπειρία του συναισθήματος. Μέσα από μια σειρά νέων έργων, ο Αγαθού διερευνά τον τρόπο με τον οποίο όσα βιώνουμε εσωτερικά μπορούν να αποκτήσουν ορατή μορφή, χωρίς να χάνουν την πολυπλοκότητα και την αμφισημία τους.

Η unnamed δεν επιχειρεί να απεικονίσει συγκεκριμένα συναισθήματα ούτε να τα περιορίσει σε αναγνωρίσιμες μορφές και ορισμούς. Αντίθετα, προσεγγίζει τη ζωγραφική ως έναν χώρο όπου το συναίσθημα μπορεί να υπάρξει χωρίς να χρειάζεται να κατονομαστεί. Τα έργα κινούνται ανάμεσα στην ένταση και την ηρεμία, την εγγύτητα και την απόσταση, την παρουσία και την απουσία, δημιουργώντας συνθήκες για μια ανοιχτή και προσωπική εμπειρία θέασης.

Η ανάγκη να δοθεί μορφή σε όσα συμβαίνουν μέσα μας διατρέχει την ιστορία της ανθρώπινης έκφρασης, από τις πρώτες εικόνες έως τη σύγχρονη τέχνη. Η εικόνα, η χειρονομία, το χρώμα και η ύλη αποτελούν διαχρονικά μέσα προσέγγισης εμπειριών που συχνά αντιστέκονται στη γλώσσα. Η unnamed συνομιλεί με αυτή την ανάγκη, μεταφέροντάς την στο πεδίο της προσωπικής ζωγραφικής αναζήτησης του Αγαθού.

Στη νέα αυτή ενότητα έργων, το συναίσθημα δεν αποτελεί ένα προκαθορισμένο θέμα προς απεικόνιση, αλλά αναδύεται μέσα από την ίδια τη δημιουργική διαδικασία. Η ζωγραφική πράξη είναι άμεση, σωματική και σταδιακή. Εργαζόμενος κυρίως με τα χέρια, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί χρωστικές ύλες και διαδοχικά στρώματα, διαμορφώνοντας την επιφάνεια μέσα από μια συνεχή διαδικασία προσθήκης, αφαίρεσης, κάλυψης και αποκάλυψης. Κάθε έργο συγκροτείται μέσα από αυτές τις διαδοχικές παρεμβάσεις, διατηρώντας τα ίχνη της διαδικασίας που το δημιούργησε.

Η υλικότητα, το χρώμα και η χειρονομία αποκτούν έτσι κεντρικό ρόλο. Η ζωγραφική επιφάνεια δεν λειτουργεί μόνο ως φορέας μιας εικόνας, αλλά και ως πεδίο όπου η εσωτερική εμπειρία αποκτά φυσική υπόσταση. Χωρίς να προτείνουν μία συγκεκριμένη ανάγνωση, τα έργα αφήνουν χώρο για διαφορετικές συναισθηματικές και αισθητηριακές ανταποκρίσεις.

Η unnamed προσκαλεί τον θεατή να προσεγγίσει τη ζωγραφική όχι μόνο ως εικόνα, αλλά ως εμπειρία. Να παρατηρήσει πώς μια επιφάνεια μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή του, πώς ένα χρώμα μπορεί να ανακαλέσει μια απρόσμενη ανάμνηση ή αίσθηση και πώς κάτι οικείο μπορεί, μέσα από μια διαφορετική εικαστική συνθήκη, να αποκτήσει νέα σημασία.

Η συνάντηση αυτή παραμένει ανοιχτή. Ο θεατής δεν καλείται να αποκωδικοποιήσει το συναίσθημα του καλλιτέχνη ούτε να αναζητήσει μια μοναδική ερμηνεία. Αντίθετα, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει μέσα στα έργα στοιχεία της δικής του εμπειρίας, διαμορφώνοντας μια προσωπική σχέση με όσα βλέπει και αισθάνεται.

Η επιστροφή του Σπύρου Αγαθού στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, όπου είχε παρουσιάσει τις ατομικές εκθέσεις MIMNISKO (2007) και MIMNISKO II (2016), συνδέει τη νέα αυτή ενότητα με την προηγούμενη καλλιτεχνική του πορεία. Παράλληλα, η unnamed σηματοδοτεί μια μετατόπιση προς μια ζωγραφική περισσότερο εσωτερική, αισθητηριακή και ανοιχτή, στην οποία η διαδικασία της δημιουργίας και η εμπειρία της θέασης συναντώνται χωρίς προκαθορισμένα όρια.

Σχετικά με τον καλλιτέχνη

Σπύρος Αγαθού

Ο Σπύρος Αγαθού γεννήθηκε στη Λευκωσία και κατάγεται από τη Λάρνακα, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του με διάκριση και ανώτατες τιμητικές διακρίσεις. Το 2003 έγινε δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, στο Τμήμα Θεωρίας και Πρακτικής της Σύγχρονης Τέχνης.

Έχει διακριθεί για το έργο του στη χαρακτική στην Ιταλία και την Κύπρο και έχει παρουσιάσει δύο ατομικές εκθέσεις στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, MIMNISKO (2007) και MIMNISKO II (2016).

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές και συνεργατικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι λάλλαρος στο Art Project Space στην Αθήνα (2025), DUOLOGUE στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος στη Λευκωσία (2021) και Inside–Out Stories στο Μουσείο Πιερίδη – Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Λάρνακα (2023).

Το έργο του έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, το Μεξικό, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η καλλιτεχνική του πρακτική χαρακτηρίζεται από τη διερεύνηση της ζωγραφικής επιφάνειας και της υλικότητας, με τη διαδικασία, την επανάληψη και τη συσσώρευση να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας.

Σχετικά με την επιμελήτρια

Χρυσήλια Φιλιαστίδη

Η Χρυσήλια Φιλιαστίδη είναι ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων, με σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο στο Arts and Cultural Management.

Η επιμελητική της πρακτική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εκθέσεων μέσα από την έρευνα, τον διάλογο και τη στενή συνεργασία με καλλιτέχνες, δίνοντας έμφαση στη διαμόρφωση εκθεσιακών αφηγήσεων που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη προσέγγιση κάθε δημιουργού.

Η συνεργασία της με τον Σπύρο Αγαθού ξεκίνησε με την έκθεση λάλλαρος, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025. Στην έκθεση συμμετείχαν επτά Κύπριοι καλλιτέχνες, οι οποίοι, μέσα από διαφορετικά μέσα, τεχνικές και προσωπικές αφετηρίες, διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η βιωματική εμπειρία του κυπριακού καλοκαιριού και της ζέστης εγγράφεται στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Πληροφορίες έκθεσης

UNNAMED

Ατομική έκθεση του Σπύρου Αγαθού

Επιμέλεια: Χρυσήλια Φιλιαστίδη

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, 19:30

Διάρκεια: 16–31 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Οδός Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα, Κύπρος

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα–Παρασκευή: 10:00–13:00 και 16:30–19:00

Σάββατο: 10:00–13:00

Τηλέφωνα: +357 24 621109 | +357 99 564131

Email: kypriaki.gonia@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα: www.gallerykypriakigonia.com.cy