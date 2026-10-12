«Τραπέζωμα στην ύπαιθρο»: Ένα τραπέζι και μια κουβέντα για τη ζωή στο χωρκό

Μια ανοιχτή συνάντηση γύρω από ένα κοινό τραπέζι, με επίκεντρο τη ζωή στην ύπαιθρο και τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας και συμμετοχής, διοργανώνει το Alternative Brains Rule (ABR) την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00, στο Καφενείο της Γιωργίας, στη Λινού – Φλάσου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Τραπέζωμα στην ύπαιθρο» αποτελεί την τρίτη συνάντηση της σειράς «Τραπέζωμα», μιας πρωτοβουλίας που φέρνει ανθρώπους κοντά μέσα από το φαγητό, τη μουσική και τη συζήτηση, χωρίς την ανάγκη επίσημων ομιλιών ή οργανωμένων πάνελ.

Μετά την πρώτη συνάντηση στο καφενείο «7 Κλειδιά» και τη δεύτερη στο κυπριακό wine bar «Κασκαντέρ» στα Λύμπια, η διοργάνωση μεταφέρεται αυτή τη φορά στην κυπριακή ύπαιθρο, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα: «Τι μπορεί να ξαναρχίσει όταν ο κόσμος συμμετέχει στην ύπαιθρο;».

Η συνάντηση προσεγγίζει το χωριό όχι μόνο ως τόπο μνήμης ή νοσταλγίας, αλλά ως έναν ζωντανό χώρο που διαμορφώνεται καθημερινά από τους ανθρώπους του. Από όσους παραμένουν ή επιστρέφουν, μέχρι εκείνους που καλλιεργούν τη γη, φροντίζουν ζώα, δημιουργούν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, η ζωή στην ύπαιθρο συνδέεται άμεσα με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της διοργάνωσης, η αγροτική ζωή δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνο μέσα από τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Χρειάζεται ανθρώπινη παρουσία, πρωτοβουλία και συλλογική δράση, ώστε τα χωριά να συνεχίσουν να αποτελούν ζωντανούς τόπους κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Στο «Τραπέζωμα στην ύπαιθρο», η συμμετοχή αποκτά πρακτική και βιωματική διάσταση. Το φαγητό που ετοιμάζεται από ανθρώπους της περιοχής, το πρόβατο από τον τοπικό βοσκό, οι παραδοσιακές φουκούδες, τα γλυκά και η μουσική συνθέτουν το σκηνικό μιας συνάντησης στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες, ιστορίες και σκέψεις.

Οι επισκέπτες δεν περιορίζονται στον ρόλο του θεατή, αλλά γίνονται μέρος μιας κοινής εμπειρίας, όπου η γνώση και οι μνήμες των παλαιότερων συναντούν τη σύγχρονη δημιουργικότητα και τις νέες προσεγγίσεις για τη ζωή στην ύπαιθρο.

Την επιμέλεια της συνάντησης έχει το ABR, ενώ το φαγητό αναλαμβάνει το «Πατρικόν». Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Πικατίλλης, Χαράλαμπος και YANAMANA.

Η εκδήλωση προσκαλεί το κοινό να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, να μοιραστεί φαγητό και κουβέντες και να προσεγγίσει την ύπαιθρο όχι ως έναν τόπο που ανήκει στο παρελθόν, αλλά ως έναν χώρο με δυνατότητες για νέες συλλογικές εμπειρίες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ίσως μπορούμε να επιστρέψουμε στην ύπαιθρο χωρίς να επιστρέψουμε πίσω».

Πληροφορίες

Τραπέζωμα στην ύπαιθρο

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 13:00

Χώρος: Καφενείο της Γιωργίας, Λινού – Φλάσου

Φαγητό: Το Πατρικόν

Μουσική: Πικατίλλης, Χαράλαμπος, YANAMANA

Επιμέλεια: Alternative Brains Rule (ABR)

Κρατήσεις: https://trapezoma-ypaithro.netlify.app

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η συμμετοχή πραγματοποιείται κατόπιν επιβεβαίωσης κράτησης.

Η πρωτοβουλία «EUnity20» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με τους φορείς Alternative Brains Rule, YEU Cyprus, SigmaLive, University of Limassol και UoL Research Center.