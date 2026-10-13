«Routine Maintenance: A Tale»: Μια ηχητική εγκατάσταση για τις κεραίες, τις στρατιωτικές βάσεις και τις νυχτερίδες της Κύπρου

Την έκθεση Routine Maintenance: A Tale, ένα γλυπτικό και ηχητικό περιβάλλον που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις στρατιωτικές υποδομές, την τεχνολογία των μεταδόσεων και το φυσικό περιβάλλον, παρουσιάζει το Thkio Ppalies από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Η έκθεση αποτελεί συνεργασία της Lower Levant Company, που συγκροτούν οι Emiddio Vasquez και Peter Eramian, με την καλλιτέχνιδα Olga Micińska. Στο επίκεντρό της βρίσκονται δύο έργα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως σε διεθνείς διοργανώσεις και επανέρχονται εδώ σε μια νέα σύνθεση, μαζί με πρόσθετες γλυπτικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται για το Crossover Frequency Spectrum (2024), της Lower Levant Company σε συνεργασία με τον Gaetano di Gregorio, που παρουσιάστηκε στο Κυπριακό Περίπτερο της 60ής Μπιενάλε της Βενετίας, και το Bad Luck to Every Magistrate, and Bad Luck to Every Gamekeeper (2026), των Lower Levant Company και Olga Micińska, που παρουσιάστηκε στην Μπιενάλε Sonic Acts στο Άμστερνταμ.

Οι ήχοι ενός «νησιού-κεραίας»

Στο Crossover Frequency Spectrum, ηχογραφήσεις ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων της ιονόσφαιρας, κοντά σε στρατιωτικές κεραίες της βρετανικής RAF, συναντούν μια φανταστική ραδιοφωνική μετάδοση εμπνευσμένη από ιστορικό σταθμό αριθμών, καθώς και ηχογραφήσεις νυχτερίδων.

Οι ήχοι μεταδίδονται μέσα από μια εγκατάσταση ηχείων υψηλής πιστότητας, με κόρνες σε σχήματα λουλουδιών που παραπέμπουν σε σύστημα παρακολούθησης. Το έργο καλεί τον επισκέπτη να ακούσει συχνότητες και ηχητικά φαινόμενα που, παρότι υπάρχουν γύρω μας, συνήθως παραμένουν εκτός της ανθρώπινης ακουστικής εμπειρίας.

Στην εγκατάσταση ενσωματώνονται επίσης χειροποίητα κεραμικά αντίγραφα των ηχείων, δημιουργημένα από τον κεραμίστα και αρχιτέκτονα Gaetano di Gregorio. Τα αντικείμενα αναδύονται μέσα από ένα στρώμα σκωρίας χαλκού, συνδέοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας με την υλική και βιομηχανική ιστορία του τόπου.

Οι νυχτερίδες και τα αμφισβητούμενα σύνορα

Το δεύτερο έργο, Bad Luck to Every Magistrate, and Bad Luck to Every Gamekeeper, αντλεί τη μορφή του από τεχνητά καταφύγια νυχτερίδων, μετατρέποντάς τα σε γλυπτά-ηχεία.

Το ηχητικό του υλικό προέρχεται από ηχογραφήσεις των τελευταίων επτά ετών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι ήχοι μιας νυχτερίδας κοντά στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, μιας αποικίας στο ιστορικό φρούριο La Cabaña στην Αβάνα και μιας μεγάλης συγκέντρωσης νυχτερίδων στο Bracken Cave Preserve του Τέξας.

Μέσα από αυτές τις ηχογραφήσεις, το έργο συνδέει τόπους με διαφορετικές ιστορίες στρατιωτικής παρουσίας, αποικιοκρατίας και συνόρων. Οι μετακινήσεις των νυχτερίδων προσφέρουν μια διαφορετική οπτική στη γεωγραφία, πέρα από τις ανθρώπινες πολιτικές και εδαφικές διαιρέσεις.

Από την Αλυκή Ακρωτηρίου στη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο

Η νέα παρουσίαση των δύο έργων στο Thkio Ppalies εξετάζει ειδικότερα τον ρόλο της Κύπρου ως «νησιού-κεραίας» στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θέση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι καλλιτέχνες συνδέουν την ιστορία των μεταδόσεων από την Κύπρο με τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, ενώ θέτουν ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες της στρατιωτικής δραστηριότητας και τα όρια της οικολογικής προστασίας σε περιοχές έντονης στρατιωτικής παρουσίας.

Ο τίτλος Routine Maintenance: A Tale («Συνήθης συντήρηση: Μια ιστορία») παραπέμπει σε ανακοίνωση των αρχών των βρετανικών Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων σχετικά με εργασίες στην περιοχή της Αλυκής Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο της έκθεσης, κάτοικοι έχουν εκφράσει αντιδράσεις για σχέδια ανέγερσης έως και 68 νέων κεραιών επικοινωνίας. Οι αρχές των Βάσεων, από την πλευρά τους, περιέγραψαν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ως «συνήθη συντήρηση» και όχι ως μέρος σχεδίων εγκατάστασης νέων κεραιών υποκλοπής.

Αυτή η διατύπωση γίνεται η αφετηρία της έκθεσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει όσα παραμένουν αθέατα ή δύσκολα αντιληπτά πίσω από τις τεχνολογικές και στρατιωτικές υποδομές του νησιού.

Πληροφορίες

Έκθεση: Routine Maintenance: A Tale

Καλλιτέχνες: Lower Levant Company (Emiddio Vasquez & Peter Eramian) και Olga Micińska

Χώρος: Thkio Ppalies

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 16 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή, 18:00–20:00, ή κατόπιν ραντεβού