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«Φιόρδ»: Η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία του Cristian Mungiu στο σινεμά ΠΑΝΘΕΟΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.10.2026 11:45
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Με πρωταγωνιστές τους Sebastian Stan και Renate Reinsve, η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη εξετάζει τα όρια ανάμεσα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη γονεϊκή ευθύνη και την παρέμβαση της κοινωνίας.

Δεκαεννέα χρόνια μετά τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες», ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Cristian Mungiu επέστρεψε στην κορυφή του Φεστιβάλ Καννών με το Fjord («Φιόρδ»), το οποίο απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της 79ης διοργάνωσης, το 2026.

Η ταινία, διάρκειας 146 λεπτών, με πρωταγωνιστές τους Sebastian Stan και Renate Reinsve, επικεντρώνεται σε μια οικογένεια που εγκαθίσταται σε ένα νορβηγικό χωριό και βρίσκεται αντιμέτωπη με τις υποψίες της τοπικής κοινότητας σχετικά με τον τρόπο ανατροφής των παιδιών της.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι που μετακομίζει σε ένα χωριό στην περιοχή των νορβηγικών φιόρδ. Η οικογένεια αναπτύσσει στενές σχέσεις με τους γείτονές της, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών γίνονται φίλοι, παρά τις διαφορές στην ανατροφή τους.

Οι ισορροπίες ανατρέπονται όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της. Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα στην κοινότητα για το κατά πόσο οι τραυματισμοί συνδέονται με τις παραδοσιακές αντιλήψεις των γονιών της γύρω από την πειθαρχία και τη διαπαιδαγώγηση.

Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, ο Mungiu εξετάζει ζητήματα θρησκευτικής πίστης, οικογενειακών αξιών και κοινωνικής ευθύνης, θέτοντας στο επίκεντρο τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και την ανάγκη προστασίας των παιδιών.

Πέντε διακρίσεις στις Κάννες

Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της ταινίας, το Fjord απέσπασε συνολικά πέντε διακρίσεις στο Φεστιβάλ Καννών 2026. Πέρα από τον Χρυσό Φοίνικα, τιμήθηκε με το Βραβείο FIPRESCI, το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής, το Prix François Chalais και το Prix de la Citoyenneté.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Cristian Mungiu σημείωσε ότι «κάθε βραβείο είναι συνάρτηση της συγκυρίας», ενώ περιέγραψε την ταινία ως «μια δήλωση απέναντι σε κάθε μορφή φονταμενταλισμού».

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στη μακρά σχέση του Ρουμάνου δημιουργού με το Φεστιβάλ Καννών, όπου είχε γνωρίσει διεθνή αναγνώριση το 2007 με το «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες».

INFO

Φιόρδ (Fjord)

Σκηνοθεσία και σενάριο: Cristian Mungiu

Πρωταγωνιστούν: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli, Henrikke Lund-Olsen, Vanessa Ceban, Christian Rubeck, Markus Scarth Tønseth

Διάρκεια: 146 λεπτά

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

15, 16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28 Οκτωβρίου

Ώρα: Παρασκευή & Σάββατο: 5.30μμ/8.30μμ , Καθημερινές 8.30μμ

Διεύθυνση: Κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, Διαγόρου 29 , 1097, Λευκωσία

Εισιτήρια: www.pantheon-theatre.com

 

 

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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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