«VaginaHood Vol. 2»: Πέντε γυναίκες και πέντε ιστορίες στη σκηνή του DownTown Live

Στη Λευκωσία έρχεται το VaginaHood Vol. 2, για δύο παραστάσεις στο DownTown Live, στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Μετά την παρουσίασή του στην Αθήνα, το έργο επιστρέφει σε ανανεωμένη εκδοχή, με νέα σκηνοθετική προσέγγιση και σκηνικό.

Πέντε γυναίκες συναντιούνται σε ένα μπαρ και μοιράζονται ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ελευθερία και την ανάγκη να καθορίζουν οι ίδιες τη ζωή τους. Οι προσωπικές τους διαδρομές ξεδιπλώνονται μέσα από εξομολογήσεις, χιούμορ, μουσική και τραγούδια.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τζένη Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού και Δώρα Χρυσικού, ενώ ο Χάρης Μπότσης συνοδεύει ζωντανά στο πιάνο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγγελος Μπούρας.

Πέντε γυναίκες, πέντε διαφορετικές διαδρομές

Η Λίνα, την οποία υποδύεται η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, είναι ηθοποιός και σερβιτόρα στο VaginaHood. Γεννήθηκε Αλίκη, αλλά οι απορρίψεις που αντιμετώπισε στις οντισιόν την οδήγησαν να αναζητήσει τον δικό της χώρο και τη δική της ταυτότητα.

Η Πίτσα, στον ρόλο της οποίας βρίσκεται η Τζένη Διαγούπη, είναι μια γυναίκα που έχει συνηθίσει να ακούει σχόλια για το σώμα και το όνομά της. Στο VaginaHood φτάνει αναζητώντας τον γιο της.

Η Μαριάνθη, την οποία ερμηνεύει η Ζέτα Δούκα, είναι δημοσιογράφος και μια γυναίκα που προσπαθεί να ανταποκριθεί σε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα. Η συνάντησή της με το VaginaHood μοιάζει τυχαία, αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική.

Η Αναστασία, με την Άννα Κουρουπού, είναι θαμώνας του μπαρ. Έχει επιλέξει η ίδια το όνομά της και διεκδικεί το δικαίωμα να ορίζει τη δική της ιστορία.

Τέλος, η Ρόζα, την οποία υποδύεται η Δώρα Χρυσικού, είναι δικηγόρος και τακτική επισκέπτρια του μπαρ. Αγαπά το ποτό και τις ανδροπαρέες, αλλά έχει μια δύσκολη σχέση με το όνομά της και τον φιλόσοφο Ιμμάνουελ Καντ.

Μέσα από τις πέντε αυτές ιστορίες, η παράσταση εξερευνά τις κοινωνικές προσδοκίες που συνοδεύουν τις γυναίκες, τις προσωπικές τους επιλογές και την προσπάθειά τους να εκφραστούν χωρίς να περιορίζονται σε προκαθορισμένους ρόλους.

Οι συντελεστές

Η αρχική ιδέα ανήκει στη Ζέτα Δούκα και τη Δώρα Χρυσικού, ενώ το κείμενο υπογράφουν η Βάλια Τσιριγώτη και η Μαρία Λούκα. Τη δραματουργική επεξεργασία έχει αναλάβει η Βάλια Τσιριγώτη και τη σκηνοθεσία ο Άγγελος Μπούρας.

Η μουσική επιμέλεια και η πρωτότυπη σύνθεση είναι της Ευσταθίας, η κινησιολογία και οι χορογραφίες του Θοδωρή Πανά, τα κοστούμια της Κατερίνας Παπανικολάου, οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα και το video art του Παντελή Μάκκα.

INFO

Παράσταση: VaginaHood Vol. 2

Ημερομηνίες: 27 και 28 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: DownTown Live, Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 21:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00)

Εισιτήρια: €30 στην προπώληση (μπαρ ή τραπέζι), €35 στην είσοδο.

Κρατήσεις τραπεζιών: Απαιτείται αγορά 4 έως 6 εισιτηρίων ανά τραπέζι, με ελάχιστη κατανάλωση €15 ανά άτομο.

Ηλικιακό όριο: Άνω των 18 ετών.

Πληροφορίες: 99 810 011

Προπώληση: https://www.more.com/cy-el/tickets/music/vaginahood-vol-2/